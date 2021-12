WikiLeaks, Assange podem ser extraditados para os Estados Unidos

Julian Assange pode ser extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem para o WikiLeaks. O Supremo Tribunal britânico decidiu, anulando assim a decisão anterior em que a juíza distrital Vanessa Paritzer disse em janeiro passado que Assange não poderia ser extraditado devido a preocupações com a saúde mental e o risco de suicídio na prisão. A decisão da Suprema Corte veio depois que o lado americano apresentou um pacote de medidas para resolver essas preocupações.

o O “risco” de Assange ser submetido a condições de detenção extremamente rígidas foi excluído das “garantias fornecidas” pelos Estados Unidos. Foi o que disse o presidente da Suprema Corte britânica, Lord Burnett, ao anunciar a decisão hoje.

Washington deu garantias de que Assange não estaria sujeito a certas restrições em prisões de alta segurança antes ou depois do julgamento, a menos que necessário. “Estamos satisfeitos com essas garantias”, argumentam os juízes da Suprema Corte, dizendo também que, se tivessem sido levados ao juiz distrital que se recusou a extraditar em janeiro, “ele teria respondido à pergunta de maneira diferente”.

“Esta conclusão é suficiente para determinar que este recurso é a favor dos Estados Unidos“, então conclui a sentença de Lord Burnett contra a qual Assange sempre poderá apelar. Ele foi acusado de 18 acusações, 17 das quais se referem à Lei de Espionagem, e Assange corre o risco de uma sentença de 175 anos. Os advogados americanos deram garantias de que o a sentença pode levar milhares de publicações Documentos ultrassecretos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque entre quatro e seis anos.

o O fundador do WikiLeaks poderá fazer seu apelo final ao Supremo Tribunal Britânico, que terá que decidir se aceita ou não o caso. O tribunal geralmente aceita recursos de “interesse público geral” ou importância constitucional. Todo o processo pode levar semanas, talvez meses.

Se a Suprema Corte tivesse rejeitado o recurso de Assange, o australiano de 50 anos teria esgotado as demandas do sistema judicial britânico. Mas seus advogados podem tentar suspender sua extradição apelando para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Na administração Trump acusado de violar a Lei de Espionagem, Assange Este é o primeiro caso em que o Ministério Público Federal acertou não só a fonte do material classificado, mas também a editora.

Chelsea Manning, a ex-especialista em serviços militares que repassou a informação a Assange, estava na prisão entre 2010 e 2017 quando Barack Obama comutou sua sentença pouco antes de deixar a Casa Branca, chamando-a de “desproporcional”. Em 2013. Manning voltou à prisão por cerca de um ano, entre 2019 e 2020, por se recusar a testemunhar perante o grande júri que posteriormente indiciou Assange.

O Departamento de Justiça do governo Biden confirmou em nota diplomática enviada em fevereiro passado que Assange não estaria “sujeito a medidas restritivas especiais” ou seria mantido em uma prisão de segurança máxima. Além disso, os Estados Unidos se comprometem a “aceitar” a solicitação de que qualquer sentença seja cumprida na Austrália e a garantir “tratamento médico e psicológico apropriado” ao prisioneiro.