“Nápoles foi designado como o porto de desembarque, vamos atracar na segunda-feira”

Durante a noite de sexta-feira, 11 de agosto, a embarcação salva-vidas de emergência resgatou um barco com 76 pessoas em perigo em águas internacionais na área de busca e salvamento de Malta.

A transferência dos párias para o Suporte de Vida foi concluída às 19h15 UTC. O barco foi identificado em perigo, o que foi relatado no início da manhã pelo Seabird 2 da Sea Watch, depois pelo MRCC (Centro de Coordenação de Resgate Marinho) da Itália e finalmente via VHS do Canal 16, por volta das 17h30 UTC. As 76 pessoas que viajavam em um barco de madeira de cerca de 12 metros de comprimento deixaram a Líbia entre Trípoli e Zuwara às 22h da noite anterior. A bordo do navio estão 7 mulheres e 24 menores, 12 dos quais desacompanhados. Há também uma menina de 7 meses que iniciou a caminhada com a família. Os párias vêm do Egito, Eritreia, Etiópia e Síria.

Depois de concluídas as operações de resgate e informadas as autoridades, a Life Support solicitou um ponto de venda onde seriam desembarcados os 76 sobreviventes. O ponto de venda foi designado Nápoles pelo Centro de Coordenação de Resgate Marítimo (MRCC) e está programado para chegar ao cais na manhã de segunda-feira, 14 de agosto.

“Iniciamos as operações às 18:00 UTC após contato com o italiano MRCC, que coordenou a operação de resgate – diz Carlo Misano, Chefe da Missão de Suporte de Vida de Emergência -. Quando realizamos a operação de resgate, o barco de madeira estava parado e sobrecarregado, e descobrimos que o porão estava vazio e isso ameaçava perturbar o seu equilíbrio. No final das operações recebemos outro relatório do telefone de alarme de um barco em perigo com características semelhantes, mas após 1,5 horas de patrulhamento não conseguimos localizá-lo e encontrou o RCRC que pensou que o relatório correspondia a um navio que já havia sido resgatado. Estamos agora a caminho do norte, mas oferecemos nossos serviços ao MRCC para quaisquer outros casos em perigo. Nápoles foi designada como porto de desembarque e nós ancorará no porto na manhã do dia 14.”

“Não há condições críticas entre as pessoas a bordo, mas todas estão muito cansadas do voo – explica Juan Mira Vilches, médico a bordo do Life Support -. Alguns dos sobreviventes resgatados apresentavam marcas de queimaduras devido à mistura de água salgada e combustível com os quais estiveram em contato. “Também tivemos problemas para caminhar devido ao tempo que estamos no navio. Nossa equipe médica está cuidando deles e faremos um acompanhamento mais aprofundado visitas nas próximas horas.”