“Se Trump os quer, ele tem que conquistá-los” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Palm Beach (Flórida) —“É hora de suspender minha campanha.” Um ano depois de concorrer à indicação republicana para a Casa Branca. Nikki Haley está se aposentandocom um breve discurso em sua cidade natal, Charleston.

Mas ele atualmente não apoia Trumpo presidente que a nomeou embaixadora nas Nações Unidas e que se tornou uma rival acirrada: ela menciona que os votos que obteve podem fazer a diferença em novembro – e não está falando apenas das vitórias em Vermont e Washington, D.C. para uma candidata republicana à Casa Branca), mas antes são todas as grandes porcentagens que ela obteve nas primárias onde perdeu (como Michigan, mas obteve 300.000 votos em um estado-chave). É um voto anti-Trump e agora cabe a ele vencê-lo. Espero que sim.

Muitas felicidades para Trump (mas sem endosso) Haley se coloca em uma posição de poder: Ele não concorrerá como independenteDeixe ela A porta está aberta para apoiar o futuro Para um trunfo. Ele percebe que seu rival em breve será o candidato à indicação. “Parabenizo-o e desejo-lhe tudo de bom. Eu também desejo isso para qualquer um que possa ser nosso presidente.” E por outro lado, também Mitch McConnell, o líder da minoria republicana no Senado, que nunca escondeu o seu desdém pelo ataque ao Congresso em 6 de janeiro e pela oposição às ideias de política externa, deu-lhe ontem o seu apoio. Também são significativas as palavras com que se retirou da liderança republicana no Senado: “Tenho muitos defeitos, mas entre eles está a falta de compreensão da política”.

Cérebro de pássaro A primeira questão é o que Trump fará. Antes de Haley falar, o ex-presidente escreveu na rede social Truth que a “destruiu” nas primárias e atribuiu o sucesso da sua rival ao facto de alguns estados “não sabemos porquê” realizarem primárias abertas nas quais os democratas participar. Ele também pode votar e receber apoio financeiro de “doadores de extrema esquerda”. Mas noutra mensagem, a sua campanha apela aos eleitores para que “se unam contra Joe Biden”. READ Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Kiev: 21 drones russos e dois mísseis foram destruídos durante a noite

Depois de um ano de campanhas eleitorais sangrentas entre os dois, Nikki Haley Trump o chamou de “Mente de Pássaro”.visto por muitos fãs do ex-presidente nNão como um “verdadeiro conservador”, mas como um agente dos Democratas E a indústria militar que quer continuar as guerras, apesar da sua declaração de que quer evitá-las defendendo os seus aliados e opondo-se a Putin. Para a congressista da Geórgia Marjorie Taylor Greene, campeã do trumpismoPerguntamos-lhe se poderia imaginar Haley sendo incluída numa potencial administração Trump: “Não vejo razão para isso e lutaria para evitar isso, tanto pública como privadamente”. correio À margem do concerto de terça-feira em Mar-a-Lago. Se muitas campanhas pós-primárias mudam a mensagem para “suavizar” a procura dos eleitores suburbanos cruciais nas eleições gerais, a equipa de Trump actualmente não dá sinais de o fazer.