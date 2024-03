“Vou ter problemas…” Biden cada vez mais confuso: o que ele disse aos repórteres

Com o retorno dos americanos às urnas marcadas para terça-feira, 5 de novembro, o estado psicológico dos americanos mudará Joe Biden Ele começou a preocupar cada vez mais os eleitores e representantes do Partido Democrata.

Se por um lado Donald Trump Ela parece imparável nas primárias republicanas, tendo acumulado amplo apoio em quase todos os lugares e superado a colega candidata presidencial Nikki Haley, a ponto de convencê-la a desistir e desistir da corrida, por exemplo. Parece que o atual Presidente dos Estados Unidos da América perde impulso a cada dia e de forma mais perceptível. Além disso, poucas horas depois de seu assessor ter defendido veementemente seu estado de saúde mental.

O último incidente ocorreu ontem, durante uma conferência em que foi apresentada uma nova força-tarefa para os contribuintes, que deverá ser responsável por reduzir o peso do custo de vida das famílias americanas. A resposta de Biden, que causou arrepios na espinha dos eleitores democratas, começou antes mesmo de o presidente pegar o microfone para falar. “Eu tenho muitas perguntas” O chefe de estado de 81 anos murmurou, depois pegou o microfone e acrescentou novamente: “É melhor não começar com perguntas, posso atrapalhar problema“ . O silêncio prevaleceu na sala de imprensa e alguns jornalistas não conseguiram esconder o sorriso. O Presidente soltou então um suspiro irregular no microfone, devolveu-o à mesa e continuou a manter o olhar fixo e distraído com a boca entreaberta.

As tentativas dos participantes de extrair mais declarações de Biden foram infrutíferas, a tal ponto que, após esta infeliz saída, os jornalistas começaram a sair da sala. “Oh meu Deus. Esse cara não está bem.” o ex-consultor eleitoral do Partido Democrata, Peter Dow, comentou sobre X.