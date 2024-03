Gaza e Biden: Perigo se não houver trégua até o Ramadã – Notícias

Ele acrescentou: “Não há justificativa para Israel impedir a ajuda humanitária a Gaza. Será muito perigoso se uma trégua não for alcançada em Gaza até o mês do Ramadã”. Joe Biden disse isso aos repórteres que o seguiam em Camp David.

Uma fonte egípcia de alto escalão disse ao canal oficial de TV do Cairo: “As negociações continuam no Cairo para chegar a uma trégua na Faixa de Gaza, e uma nova rodada será realizada amanhã entre as duas partes”.

Ele acrescentou: “Não permitiremos que o caminho para as negociações permaneça aberto indefinidamente enquanto a agressão organizada e a fome continuarem contra o nosso povo”. Isto foi afirmado pelo líder do Hamas, Osama Hamdan, durante uma conferência de imprensa em Beirute.

As negociações de cessar-fogo entre o Hamas e os mediadores no Cairo fracassaram sem sucesso, restando apenas alguns dias para parar os combates antes do início do Ramadão. O fato foi relatado pela mídia internacional, incluindo o The Guardian.

Basem Naim, um alto funcionário do Hamas, disse que o movimento palestiniano apresentou a sua proposta relativa a um acordo de cessar-fogo aos mediadores durante dois dias de conversações e aguarda uma resposta dos israelitas, que não participaram nesta ronda de negociações.

Uma fonte egípcia de alto escalão disse ao canal oficial de TV do Cairo:Há dificuldades, mas as negociações sobre Gaza continuam“.

ANSA ANSA Gantz hoje em Washington com Lloyd Austin e Blinken – Notícias – Ansa.it O ministro israelita reunir-se-á amanhã com republicanos e democratas em Londres, na casa de Cameron (ANSA)

No chão Entretanto, unidades de engenharia israelitas destruíram nos últimos dias no norte da Faixa de Gaza o que se acredita ser o “maior túnel” escavado pelo Hamas para fins militares naquela área. Segundo o porta-voz do exército, este túnel – descoberto em dezembro perto da passagem de Erez, na entrada de Israel – era muito grande e tinha vários ramais. Imagens anteriormente distribuídas pelo Exército mostravam um carro passando por lá.

O porta-voz militar disse: “Era um túnel estratégico”, mas esclareceu que não penetrou no território israelita. Acrescentou que Yahya e Muhammad al-Sinwar – referindo-se aos líderes locais do Hamas – dedicaram a máxima atenção ao seu planeamento e financiamento, o que exigiu enormes somas que o Hamas preferiu atribuir para fins terroristas em vez das necessidades da população civil. O porta-voz concluiu que, com a destruição deste túnel, uma das ameaças iminentes às cidades israelitas a norte da Faixa foi eliminada.

Fontes médicas do Complexo Médico Al-Shifa, na cidade de Gaza, disseram que 17 pessoas foram martirizadas em um ataque aéreo israelense à casa da família Al-Faqawi em Khan Yunis. Wafa relata isso. 97 pessoas morreram nas últimas 24 horas.

Nações Unidas: “Informações convincentes sobre violência sexual”. O Hamas nega isso



Uma equipa da ONU disse que havia “informações convincentes” de que reféns israelitas detidos em Gaza foram sujeitos a violência sexual por parte do Hamas, incluindo violação e violação coletiva, nos ataques de 7 de outubro. A BBC relatou isso.

Para a ONU, há razões para duvidar que as violações ainda continuem. O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que saudou “o reconhecimento final de que o Hamas cometeu crimes sexuais”.

O Hamas “rejeita” e “lamenta” o relatório publicado pelas Nações Unidas O Movimento Islâmico Palestino disse em comunicado que emitirá um comunicado sobre a violência sexual cometida durante o ataque de 7 de outubro em Israel. O Hamas disse que as “alegações” de violação e violência sexual cometidas por membros do Hamas durante o ataque eram “falsas” e “infundadas” e que o relatório da ONU “não cita qualquer testemunho das vítimas”.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA