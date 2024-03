Kiev: “Navio patrulha russo Sergei Kotov afunda”

A inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia (GOR) confirmou que o navio patrulha russo Sergei Kotov, que foi exposto a ataques navais ontem à noite nas águas da península ocupada da Crimeia, foi destruído: escreve Pravda Ucraniano No telegrama. A mensagem afirmava que a missão foi realizada em cooperação com a Marinha e com o apoio do Ministério da Transformação Digital. Após o ataque do drone naval Magura V5, o navio sofreu danos em ambos os lados da popa. Ele conclui o custo de um navio patrulha afundado Pravda Ucranianoaproximadamente US$ 65 milhões