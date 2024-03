Os papas falam sobre Satanás, o inimigo astuto que realmente existe

Neste tempo de Quaresma, propomos mais uma vez algumas palavras dos Rabinos sobre a realidade de Satanás, “o tentador por excelência” que “varreu a terra com ódio”. Inimigo com o qual não há diálogo, deve ser combatido com “armas espirituais de fé”. Um “feiticeiro” malvado não pode impedir a construção do reino de Deus.

Amedeo Lomonaco – Cidade do Vaticano

A Quaresma é um período de arrependimento, arrependimento e reconciliação. Um tempo para acolher a nova vida que vem da Páscoa. É um momento oportuno para percorrer caminhos de fé mesmo através de desertos cheios de vazio e incerteza, rejeitando as tentações e os enganos do Maligno. Os papas têm falado repetidamente da verdade sobre Satanás, “um pecador desde o início” e “o pai das mentiras”.

Bento XVI: Jesus deixa-se tentar e permanece Filho de Deus

Lemos no Evangelho de Marcos que “o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e ele permaneceu no deserto durante quarenta dias, tentado por Satanás”. O Papa Bento XVI menciona esta página, dizendo:Angelus em 1º de março de 2009. Mesmo em extrema pobreza e humildade, quando tentado por Satanás, Jesus permanece “o Filho de Deus, o Cristo, o Senhor”.

Bento XVI: Jesus deixou-se tentar por Satanás

Na Terra Santa, a oeste do rio Jordão e do oásis de Jericó, existe o deserto da Judéia, que chega a Jerusalém através de vales rochosos, ultrapassando uma diferença de altitude de cerca de mil metros. Depois de receber o batismo de João, Jesus entrou naquele isolamento, guiado pelo mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele, santificando-o e revelando-o como Filho de Deus.No deserto, lugar da tentação, como aparece a tentação do Senhor. No povo de Israel, a realidade do despejo, da evacuação de Cristo, que se despojou da imagem de Deus (ver Filipenses 2,6-7), aparece com um drama vívido. Aquele que não pecou e não pode pecar está sujeito a testes e, portanto, pode simpatizar com a nossa fraqueza (ver Hebreus 4:15). Ele deixa-se tentar pelo adversário Satanás, que desde o início se opôs ao plano de salvação de Deus em favor da humanidade.

Pio XII: O mal invadiu a Terra

As obras de Satanás corrompem o homem e semeiam o ódio e a guerra. O Papa Pio XII, num período histórico ainda dilacerado pelas feridas da Segunda Guerra Mundial, disse estas palavras Mensagem de rádio de 1953 A Ação Católica Italiana tem como alvo e aponta o amor verdadeiro como o verdadeiro antídoto contra o “inimigo de Deus”.

Pio XII: Satanás conquistou a terra

Satanás invadiu a Terra com ódio: reavivador, arrogante, amoroso. Muitos ainda são ruins, porque ainda não são amados o suficiente. Reviva tudo o que está sob a influência de seus raios. Sede, como Maria e com Maria, instrumentos de vida nas almas que hoje morrem de frio e de fome, mas que podem regressar à casa do Pai, se forem tocadas pelas vossas palavras e inspiradas pelo vosso exemplo.





Paulo VI: Satanás é um feiticeiro malvado

Satanás é “o inimigo número um, o tentador por excelência”. emEntrevista geral em 15 de novembro de 1972 O Papa Paulo VI afirma que uma das maiores necessidades da Igreja “é defender o mal que chamamos de Satanás”. Através de múltiplas fissuras, incluindo “tentações ideológicas”, este mágico irritante, astuto e misterioso pode “penetrar e mudar facilmente a mentalidade humana”.

Paulo VI: Satanás existe realmente

Assim sabemos que este ser sombrio e perturbador realmente existe, e que ainda age com engano traiçoeiro; É o inimigo oculto que semeia erros e infortúnios na história humana. (…) Este será um capítulo muito importante da doutrina católica que deve ser reestudado sobre Satanás e a influência que ele pode ter sobre os indivíduos, bem como sobre as sociedades, sobre sociedades inteiras, ou sobre acontecimentos, enquanto hoje pouco é…

João XXIII: Satanás é combatido pela fé

Na guerra contra Satanás, devem ser usadas “armas espirituais”. É o que confirma o Papa João XXIII, num momento da história prejudicado pela Guerra Fria Mensagem de rádio de 1961 Dirigido ao mundo inteiro “pela harmonia das pessoas e pela tranquilidade da família humana”.

Se quisermos seguir São Paulo nas suas advertências – que dizem respeito a uma postura contra estes espíritos malignos que se espalham pelo ar – é interessante a descrição que ele nos deixa de todo bom lutador, a ponto de estar preparado contra o seu adversário. “No olhar abrangente: Cintem-se com a verdade; Use a armadura da justiça no peito e fique de pé para que você possa superar rapidamente o evangelho da paz, o evangelho da paz. Peguem o escudo da fé com o qual vocês poderão extinguir as flechas flamejantes do maligno. Tomai o capacete do poder e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus.” Uma representação completa das armas espirituais, através das quais, queridos irmãos e filhos, vocês verão indicações do que pode e do que deve ser, o postura de um bom cristão em todos os tempos e circunstâncias, e diante de qualquer evento. Guerra Espiritual Que vem do mal e de tendências naturais descontroladas, mas a guerra é sempre: sempre uma chama hedionda que pode penetrar e dominar tudo.





Francisco: O maligno semeia divisão

Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco lembra-nos repetidamente que “o homem nunca fala com o diabo”. “Jesus – afirma o Sumo Pontífice emAudiência pública em 27 de dezembro de 2023 – Ele nunca falou com o diabo, mas sim expulsou-o. Quando foi julgado no deserto, ele não respondeu ao diálogo. Ele simplesmente respondeu com as palavras da Bíblia, com a Palavra de Deus. A única resposta possível é a Palavra de Deus. Ele presidiu a missa de 11 de outubro de 2022 Por ocasião do sexagésimo aniversário da abertura do Concílio Ecuménico Vaticano II, Francisco afirmou que “o Bom Pastor vê e quer que o seu rebanho esteja unido”.

Francisco: Satanás semeia discórdia

O Concílio recorda-nos que a Igreja, à imagem da Trindade, é comunhão. Quanto a Satanás, ele quer semear divisão e divisão, por isso não devemos nos render à sua bajulação, nem devemos nos render à tentação da polarização. Quantas vezes, depois do Concílio, os cristãos se esforçaram por escolher uma parte da Igreja, sem perceberem que estavam dilacerando o coração da sua mãe! Quantas vezes preferimos ser “líderes de torcida da nossa comunidade” em vez de servos de todos, progressistas e conservadores em vez de irmãos e irmãs, “direitistas” ou “esquerdistas” em vez de Jesus; constituir-se como “guardiões da verdade” ou “solistas da modernidade”, em vez de se reconhecerem como filhos humildes e agradecidos da Santa Madre Igreja. Deus não nos quer assim. Todos somos, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos na Igreja, somos todos Igreja, todos nós. Somos Suas ovelhas, Seu rebanho, e só estamos juntos, unidos.

João Paulo II: Satanás não pode impedir o Reino de Deus

Apesar do seu poder e astúcia, Satanás é apenas uma criatura “sujeita à vontade e autoridade de Deus”. João Paulo II, emPalestra pública em 20 de agosto de 1986Afirma que “a história da humanidade pode ser considerada uma função de salvação completa, na qual está escrita a vitória de Cristo”.

João Paulo II: O bem triunfará

Se Satanás opera no mundo por causa do seu ódio a Deus e ao Seu reino, então isso é permitido pela Providência, que dirige a história humana e mundial com poder e bondade. Se a obra de Satanás certamente causa grandes danos – de natureza espiritual e de natureza física indireta – aos indivíduos e à sociedade, então ele é incapaz de abolir o objetivo específico que o homem e toda a criação visam, que é o bem.

“A Igreja participa na vitória de Cristo sobre Satanás”, conclui o Papa Wojtyla. Mesmo que a história terrena continue a ser distorcida pelo engano de Satanás, cada crente é chamado a “lutar pelo triunfo final do bem”.