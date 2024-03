Decisão da Suprema Corte – Corriere.it

para Viviana Mazza

A Suprema Corte dos EUA decidiu por unanimidade, anulando uma decisão do tribunal do Colorado de que Donald Trump era inadequado para seu papel na insurreição de 6 de janeiro de 2021. Biden: Sem comentários. Amanhã, ele desafiará a ex-presidente Nikki Haley nas primárias do Colorado

A Suprema Corte confirmou a elegibilidade de Donald Trump no Colorado, um dos 15 estados que votam hoje na Superterça, o evento mais movimentado do calendário das primárias da Casa Branca. Os nove juízes aprovaram por unanimidade o apelo do ex-presidente à decisão da Suprema Corte do Colorado de impedi-lo de servir por seu papel na invasão do Capitólio sob a Seção 3 da Décima Quarta Emenda, que proíbe pessoas de ocupar cargos públicos. constituição.

A decisão do Supremo Tribunal Federal estipula que a decisão não é da competência dos estados, o que criaria caos e situações de conflito entre um estado e outro. Serve de precedente para todos os recursos pendentes em outros estados. Como esperado, a resolução não aborda os méritos da insurreição em si (se as palavras e ações de Trump favoreceram a insurreição e se o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 poderia ser considerado tal).

Apesar da decisão unânime, os juízes estavam divididos sobre como aplicar a Seção 3 da Décima Quarta Emenda no futuro: A maioria dos cinco conservadores diz que a decisão deveria caber ao Congresso, enquanto os três juízes liberais (Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson) acreditam que não deveria necessariamente caber apenas ao Congresso. Mesmo de acordo com a juíza Amy Coney Barrett, uma das três nomeadas por Trump, o tribunal não teve de abordar a complexa questão de saber se a lei federal era o veículo exclusivo para fazer cumprir a Secção 3, mas Barrett apelou aos seus colegas para se concentrarem nos aspectos que foram acordados para reduzir a temperatura do conflito político que ocorre no país. READ Na luta contra a discriminação, França esmaga campanha do Conselho da Europa pelo lenço de cabeça

Esta frase foi um sucesso para Trump, que escreveu na sua rede social Verdade: Uma grande vitória para a América. Ele disse numa entrevista de rádio que estava sendo homenageado: pelos futuros presidentes, não por mim. Mais tarde, ele disse isso em sua residência em Mar-a-Lago, Flórida O próximo passo seria conceder imunidade: nenhum presidente deveria ser indiciado. O Supremo Tribunal concordou em considerar – em 22 de abril – a questão da imunidade presidencial que Trump invocou no julgamento federal em Washington pelas suas tentativas de subverter as eleições de 2020.

Muitos especialistas esperavam a decisão de ontem sobre a 14ª Emenda, mas acreditam que Trump não receberá imunidade. mas A aceitação do caso pelo Supremo Tribunal provavelmente impediria a realização de um julgamento em Washington antes das eleições de Novembro.Faz parte da estratégia jurídica de Trump.

Ele está programado para ser confirmado como candidato para a indicação republicana por volta de 12 ou 19 de março, com a maioria dos delegados alcançada. Nova enquete de O jornal New York Times Isso lhe dá uma vantagem de 48% em comparação com 43% de Biden.que em entrevista O Nova-iorquino Ele parece tranquilo, independentemente das pesquisas de opinião, mas alerta: acho que fará de tudo para vencer. Se e quando eu ganhar, competirei por ele.

