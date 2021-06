Marco Travalho e Veronica Gentile são parentes dela? – Grátis diariamente

Lily Gruber Em fúria. Apresentador oito e meiaO show noturno no La7 não pegou um bom boato clima Define mais do que confiabilidade, de acordo com as pistas da Mediaset há apenas um lema: “O objetivo deve ser um. Vença o GruberSegundo o jornal romeno, essa é a razão pela qual Gruber deu uma entrevista para atacar um colega mais jovem da Mediaset.

“Seu objetivo – confiar no Il Tempo – era muito claro.” Parece que a referência é um arquivo Veronica Gentile Que todas as noites apresenta o Rete Quattro Itália esta noite Na edição de verão, Barbara Palombelli assumiu (até nos finais de semana). Mas há mais porque Gruber teria ficado nervoso acima de tudo porque “esta voz veio a ela clara e clara. De uma fonte mais confiável do que nunca.” oito e meiaAliás, ele também afirma ser amigo do jornalista Mediaset. “Aqui, também, tudo se refere a Marco Travalho, um convidado regular da ruiva Lilli, bem como o diretor do jornal sobre o qual Gentili escreve com frequência.

Em vez de ficar feliz com os elogios, o anfitrião do La7 não entendeu bem a intenção de ignorar. Neste ponto, a pergunta é legítima: “Por que essas fofocas Eu incomodei muito ela Então? A resposta sempre vem do jornal romeno, que aponta a diferença entre dizer e fazer quando se trata de solidariedade feminina. Gruber, que muitas vezes se afirma do lado das mulheres, parece ter Absolutamente a posição oposta.