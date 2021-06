Matt Hancock sai, após beijar as fotos de Gina Coladangelo- Corriere.it

Ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, Renunciou. custou-lhe o emprego O escândalo da infidelidade de sua esposa a uma assistenteE a Gina Coladangelorevelado pelo tablóide sol, que constituiu uma flagrante violação das regras contra a Covid (que na época da incubação, 6 de maio, ainda exigia o distanciamento no Reino Unido de pessoas que não moram juntas ou fora do círculo familiar) levou à contratação de mulheres.

Em uma carta enviada ao Primeiro Ministro Boris JohnsonHancock disse: “A última coisa que quero da minha vida privada é nos distrair do foco absoluto que nos tira da crise de Covid.” Temos que ser honestos: devemos isso às pessoas que se sacrificaram tanto nesta época de pandemia, escreveu ele. Johnson respondeu a Hancock dizendo que lamentava muito sua renúncia: Você deveria estar muito orgulhoso de seu serviço, escreveu ele. Johnson Antes de renunciar, dizendo a si mesmo: Desculpe: Caro Matt, você deve deixar o escritório muito orgulhoso do que conquistou, não apenas lidando com a pandemia, mas também antes que Covid nos atinja. Ele acrescentou que sou grato por seu apoio e acredito que sua contribuição para o serviço público está longe de terminar.