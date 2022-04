“Em Mariupol o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais morreu em Kiev”

AGI – O presidente da Ucrânia, Zelensky, deu uma entrevista à CNN na qual enfatizou o papel fundamental do Donbass no eventual resultado da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Em seguida, ele tirou um pouco de cascalho de seus sapatos, explicando que “não há muitas nações que realmente nos ajudaram”. Em seguida, o líder de Kiev dirigiu-se diretamente a Macron com um convite para ir ao país invadido por tropas enviadas de Moscou “para garantir o genocídio”.

Em vez disso, em entrevista à CBS, o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, confirmou que “não temos contatos de alto nível com os russos há semanas”. A cidade de Mariupol, segundo o político, “não existe mais” e “Soldados ucranianos e os civis restantes são cercados por forças russas. Eles continuam lutando, mas a intervenção das forças russas indica que há a intenção de arrasar a cidade a qualquer custo”.

© Anatoly Stepanov / AFP Soldados ucranianos perto de um veículo russo destruído perto de Kharkiv



Enquanto isso, o governo ucraniano preencheu o formulário de adesão à UE. O anúncio foi feito por Igor Zhovkva, vice-chefe do gabinete do presidente Zelensky. “Agora esperamos uma recomendação positiva da Comissão Europeia, após a qual a bola passará para os estados membros”, disse Zhovkva, segundo relatos da mídia ucraniana.

“Haverá uma reunião do Conselho Europeu em junho, onde esperamos que a Ucrânia receba o status de candidato.” Em relação às negociações de adesão, Zhofkva disse que “deveriam começar imediatamente”.

Os russos estão se preparando para um referendo que levará à proclamação de uma república separatista em Kherson, a única grande cidade ucraniana até agora nas mãos de Moscou. Isso foi relatado no Facebook pelo Estado-Maior de Kiev.

Possível referendo em Kherson

A declaração dizia que “os preparativos para um referendo ilegal sobre a proclamação da chamada República Popular de Kherson em algumas regiões ocupadas temporariamente pela Rússia” devem falsificar os resultados dos quais se planeja usar dados pessoais de moradores da região. Região. recolhidos pelos ocupantes durante a distribuição do que chamaram de “ajuda humanitária”. Os moradores também foram informados de que, depois que os resultados do falso referendo estivessem disponíveis, eles seriam “mobilizados” para se juntar às forças armadas da Federação Russa.

Moscou, um comandante ucraniano morreu em Mariupol

Volodymyr Baranyuk, comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças Armadas Ucranianas, foi encontrado morto em Mariupol. O anúncio foi feito pelo vice-chefe da milícia separatista pró-Rússia em Donetsk, Eduard Basurin. De acordo com Basurin, Baranyuk pode ter sido morto ao tentar escapar da cidade sitiada por cem soldados ucranianos em 12 de abril.

“Na noite entre 11 e 12 de abril, um grupo de soldados da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais, separados das Forças Armadas ucranianas, tentou invadir a usina sitiada de Ilyich”, explicou Basurin. República Popular de Donetsk. Durante a busca no local de engajamento, o corpo do comandante da brigada coronel Baranyuk Vladimir Anatolyevich e suas armas pessoais foram encontrados.” Segundo Moscou, 50 soldados ucranianos foram mortos pelas forças russas enquanto tentavam escapar em 12 de abril, e outros 42 se renderam. .