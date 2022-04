Como o Volodymyr Zelensky funciona?

Em 7 de março, uma semana após o início da invasão russa da Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou isso. com vídeo Que ele não deixará Kiev: ele permanecerá na capital, apesar dos rumores que já circulavam naqueles dias plano para matá-lo (Difícil de verificar, mas considerado plausível) Apesar da demissão de seu governo, não era o objetivo oculto do presidente russo Vladimir Putin.

O vídeo foi filmado nos corredores e salas do Palácio Presidencial, na rua Bankova, onde Zelensky ainda está hoje, no que sua equipe chama de “fortaleza” da resistência ucraniana (por razões de segurança, Zelensky nem sempre estava em um palácio) .

No prédio de apartamentos, nos últimos dias, especialmente desde que as tropas russas começaram a se retirar do norte da Ucrânia, Zelensky recebeu políticos e jornalistas estrangeiros. Em particulareconômico E BBC Eles contaram algumas coisas sobre onde o prédio está hoje e como as estradas de acesso e os padrões de segurança mudaram drasticamente.

patrãoeconômico Zanny Minton Beddoes, que se encontrou com Zelensky em Kiev em 25 de março, quando a capital ainda era alvo das tropas russas e a cidade estava sob ataques diários, falou antes de tudo sobre a dificuldade de chegar ao palácio presidencial: pelo menos naqueles dias não era fácil atravessar a cidade, as ruas (e ainda estão) cheias de barreiras antitanque, principalmente sacos de areia e as estruturas metálicas mais clássicas em forma de cruz, além de soldados armados. No caminho, Minton Beddoes teve que trocar de carro por questões de segurança.

Disse um funcionário responsável por receber uma bandaeconômico.

É cercado por arame farpado, minas e suportes de metralhadoras, e você precisa passar por verificações de segurança muito rígidas para entrar. Cliff Merry BBC ele escreveu: Passamos nossos dispositivos por dois detectores de metal e fomos levados para dentro. Então cruzamos longos corredores com pilhas de areia a cada poucos metros. Um pequeno buraco foi deixado perto do topo dos sacos, por onde o cano de um rifle de assalto poderia entrar.

Para garantir a segurança contínua do prédio, acrescentou Meri, nas últimas semanas alguns agentes de segurança também se mudaram permanentemente para a Via Bankova, dormindo nas camas de acampamento montadas no prédio.

O local onde as entrevistas aconteceram e onde Zelensky encontrou os poucos políticos europeus que entraram em Kiev durante a guerra é a “sala de operações”, que tem uma aparência diferente dos corredores que a precederam: não mais escuros e “fortalecidos”, mas grandes e moderno, com grandes telas de plasma penduradas nas paredes Cadeiras confortáveis ​​sobre rodas. Livros de Oliver Carroll empregoeconômico “Poderia parecer uma sala de reuniões comum, não fosse pelas palavras ornamentadas que aparecem em amarelo sobre um fundo azul, em cada lado da sala: ‘Escritório do Presidente da Ucrânia'” (amarelo e azul são as cores do bandeira ucraniana).

Na sala de cirurgia Eles são bem-vindos Mesmo os primeiros-ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia em 15 de março passado, em sua primeira visita de Estado à Ucrânia desde o início da invasão, quando chegaram a Kiev, ainda apresentam grandes riscos (riscos que ainda não desapareceram hoje, mas menos do que quando a ofensiva militar estava no norte).

Segundo Maire, o aspecto moderno da “sala de situação” responde a uma necessidade específica: ou seja, o desejo do governo de apresentar a Ucrânia como um país ocidental e líder, menos ligado à esfera de influência russa.

Um conceito semelhante foi dito pelo chefe de gabinete Zelensky, que esteve presente na entrevista. Certa vez, os repórtereseconômico Na verdade, eles pediram para trocar as cadeiras, porque as rodas produziam tantos movimentos que o vídeo ficou borrado; Um anfitrião trouxe duas cadeiras sem cadeira de rodas, um pouco antiquadas e encontradas no prédio, apesar da oposição do chefe de gabinete de Zelensky: “Estamos tentando dar uma imagem mais moderna aqui”, disse ele.

