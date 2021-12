Vacina de quarta dose, Israel descontinuada: Depende da variante Omicon

Você precisa da quarta dose da vacina? Quando? A prevalência da variante Omicron, com infecções florescendo em muitos países, está alimentando o debate. A terceira dose é suficiente para dobrar a curva ou será necessário recorrer a outro reforçador, talvez um upgrade, em um tempo relativamente curto? As perguntas são legítimas depois que Israel for revertido. O país, que esteve na vanguarda de uma campanha de vacinação até agora e considerado uma espécie de “laboratório de testes” pelo resto do mundo, acaba de acender um sinal vermelho: a quarta dose, que deveria ser administrada de domingo a com mais de 60 anos e profissionais de saúde, por enquanto. Ainda na caixa.

A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde de Israel, segundo o Canal 13. O diretor-geral do ministério, Nahman Asch, não aprovou a campanha após examinar dados da Grã-Bretanha de que o tipo de coronavírus Omicron causa doenças menos graves. Dinastia Delta.

Israel foi o primeiro país do mundo a permitir a administração de uma quarta dose da vacina Covid e a marcação de uma consulta. De acordo com a emissora pública Kan, Ash provavelmente tomará uma decisão sobre a quarta dose da vacina em meados da próxima semana. Kan acrescentou que o primeiro-ministro Naftali Bennett deseja começar a administrar os reforços adicionais o mais rápido possível, observando que Ash tem a palavra final sobre o assunto.

Do outro lado do Atlântico, a linha cautelosa parece ser compartilhada pelo professor Anthony Fauci, o principal assessor do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. “É muito cedo para falar sobre a quarta dose. Uma das coisas que estaremos observando de perto é quanto tempo dura a proteção após a terceira dose da vacina mRna”, acrescenta Fauci, retendo a conversa. Parcialmente para pessoas com imunodeficiência grave. Fauci enfatiza a importância de receber uma dose de reforço imediatamente – a terceira dose para aqueles que completaram o curso normal – para melhor proteção contra o vírus. luxo ou adição. Não é, é realmente uma parte essencial da proteção ideal que você deseja.

Na Itália, o assunto foi levantado pelo subsecretário Pierpaolo Celeri. “Tanto estender a terceira dose para menores de 18 anos quanto dar uma possível quarta dose – explica ele – são hipóteses que precisam ser verificadas à luz dos números que surgirão nas próximas semanas sobre a prevalência da variante Omicron e seu potencial menor natureza agressiva, segundo alguns estudos preliminares da África do Sul e do Reino Unido ”.

“Se essa alternativa, como todos esperamos, leva a menos internações e mortes – acrescenta – também teremos que entender se isso acontece porque é menos ‘ruim’, ou mesmo porque encontra uma população com uma vacinação bem fundamentada . Portanto, é necessário, agora mais do que nunca, acelerar a primeira e a terceira doses. ”

O pôquer, segundo o professor Massimo Galli, chegará mais cedo ou mais tarde. “Eu diria, embora lamento dizê-lo, em uma situação em que ao longo de um ano tivemos três variáveis ​​diferentes que assumiram o controle da cena, a última das quais é muito diferente do vírus que o as vacinas estavam em uso ”, disse Galli, ex-diretor de doenças infecciosas do Hospital Sacco em Milão. Fabricado, a terceira dose não será a última dose necessária.”

O que aconteceu “me leva a pensar – enfatiza o especialista – que vai evoluir para uma situação em que será necessário repetir periodicamente, caso não mude, uma vacina pode ser preparada com novas vacinas visando a variante dominante, um pouco sobre o efeito do modelo. ” Reforçar uma vez por ano com atualizações de vacinas? “É uma hipótese potencial que acho que deveria ser considerada. Mas se houvesse alguma dúvida ‘sobre a necessidade de modificar vacinas’, acho que teria sido dissipada pela variante Omicron que tem 32 mutações em comparação com o vírus de Wuhan, o que justificaria em próprio um desenvolvimento de vacina. novo “.