Kamala Harris da América está frustrada: “Estou acostumada a vencer, não a julgar”

Frustrado com um papel próximo a ela, por Joe Biden que precisava dela para ganhar a eleição, mas agora, no poder, a mantém no banco. Kamala Harris confidenciou a seus aliados as dificuldades que enfrentou para administrar um conjunto particularmente desafiador de tarefas, desde direitos de voto até imigração, e falou sobre a cobertura da mídia que recebeu: Seria diferente se ela tivesse sido uma de suas 48 antecessoras, todas dos quais eram homens e brancos. . Mesmo entre os democratas, de acordo com o New York Times, há muita frustração com o papel para o qual o vice-presidente foi nomeado.

“Um duplo padrão usado para julgar”

A deputada Karen Bass diz que a complexidade dos arquivos atribuídos a ela deveria ter levado a Casa Branca a defendê-los com mais vigor. Harris procurou o conselho de outras mulheres desde que chegou a Washington, incluindo a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. “Há um duplo padrão usado para julgá-lo, como foi para mim”, observa Clinton no New York Times. Alguns de seus aliados acreditam que Harris é visto como uma reflexão tardia, e não como herdeiro de Biden.

Biden quer correr de novo, sem revezamento

Enquanto isso, o presidente Joe Biden, durante uma entrevista à ABC, deixou claro que deseja se candidatar novamente a um segundo mandato, especialmente se Donald Trump entrar em campo novamente na eleição presidencial de 2024. “Se eu estiver saudável, eu ‘ Estou saudável agora, “Eu quero avançar novamente. Se Trump for executado, essa possibilidade aumenta”, disse Biden. O vice-presidente Harris, que tem sido repetidamente referido como seu sucessor em algum tipo de corrida de revezamento, terá, portanto, de chegar a um acordo com ele, bem como com os outros candidatos ambiciosos nas fileiras. Partido Democrático, ver Pete Buttigieg ou Stacy Abrams