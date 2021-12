Explosão nos EUA Kamala Harris: ‘Joe Biden usou isso para vencer, não para julgar’

Ele o atribuiu a seus assessores e aliados mais próximos: até Joe BidenNa campanha eleitoral, ele precisava derrotar Donald Trump, Kamala Harris Ele foi o centro das atenções da mídia e suas demandas foram atendidas pelo Primeiro Democrata. Então, na hora de julgar, o vice-presidente foi deixado em um cone de sombras. Esta é a explosão de Harris, que se queixou da dificuldade de administrar os arquivos que lhe foram confiados, desde os direitos civis à imigração, sem uma cobertura justa da imprensa. a O jornal New York Times Ele falou da “frustração” da vice-presidente, que sentiu que a margem de seu papel advinha do fato de que pela primeira vez não havia nenhum homem branco para ocupar esse cargo. Ao jornal americano, o ex-secretário de Estado Hillary Clinton Ele apoiou a hipótese de que havia algum tipo de sexismo que puniria Harris: “Existe um duplo padrão usado para julgá-la, como foi para mim.” Sobre o deputado Karen BassA complexidade dos arquivos confiados a ela deveria ter levado a Casa Branca a defendê-los com mais veemência. Em vez disso, Biden parece estar começando sua corrida pessoal para concorrer novamente às eleições presidenciais de 2024: “Se estou saudável, estou saudável agora, quero concorrer novamente. E se funcionar, estou saudável agora . trunfo“Essa possibilidade aumenta”, disse o atual presidente. Com todo o respeito ao vice-presidente Harris, que é repetidamente premiado como seu sucessor em potencial.

