Índia, um bebê recém-nascido abandonado na rua sobrevive ao frio da noite graças ao calor e aos filhotes de um cachorro

Eu nasci algumas horas atrás. O cordão umbilical ainda está preso a ele. Mas sua mãe já havia decidido abandoná-la à própria sorte, e então a recém-nascida foi deixada nas ruas da vila de Lormi, no estado indiano de Chhattisgarh.

Ela poderia não ter sobrevivido ao frio da noite se não fosse por um cachorrinho que decidiu adotá-la como um de seus cães. E foi exatamente assim que a menina foi encontrada, conforme mostram as fotos compartilhadas por um administrador distrital no Twitter: ao lado dos quatro cachorrinhos peludos e com a mãe que também a protegia de quem quisesse se aproximar dela assim que ela foi descoberto.

“Recebemos um telefonema de moradores que apontaram a presença dessa criança abandonada e imediatamente fomos ao local: lá eu a vi deitada ao lado de três ou quatro cachorros e o cachorro que a protegia – disse o policial Rajkumar Sahu – -. Foi uma visão muito emocionante … a menina Ela não estava usando roupas e o cordão umbilical ainda está preso. Felizmente ele não tem ferimentos. “

A menina foi levada a um hospital local para primeiros socorros e, após um período de observação e tratamento, será designada para uma instituição de caridade infantil.

“Esta história é horrível: o bebê pode ser deixado no templo ou dado a alguém”, disse Sahu, acrescentando que a polícia abriu um processo contra desconhecidos por abandonar a criança e colocar sua vida em perigo.

O abandono de crianças é um crime na Índia, mas também é uma prática muito comum: muitas crianças indesejadas, especialmente meninas, são deixadas para morrer em locais isolados ou até mesmo enterradas pelos pais. de acordo com National Crime Records BureauMais de 747 crianças foram abandonadas em 2020, mas acredita-se que o número real de crianças abandonadas a cada ano seja muito maior do que mostram os números oficiais.

Tradicionalmente, os pais indianos favorecem os filhos do sexo masculino, exortando as famílias a abandonar as meninas no nascimento, visto que consideram isso um fardo financeiro devido à educação cara e à necessidade de fornecer um dote para o casamento.

No mês passado, uma menina de cinco dias foi resgatada após ser encontrada em um esgoto em Mumbai. Em outubro do ano passado, a polícia resgatou uma menina de 10 dias do mato na cidade de Hyderabad.

Siga LaZampa.it em Facebook (clique aqui)E Twitter (clique aqui) e Instagram (clique aqui)

Não perca as melhores notícias e histórias da Lazamba, Assine o boletim informativo semanal gratuito (clique aqui)

– História chocante de Caroline Smith: “Meu cachorro Mickey foi baleado, acho que sei quem fez isso: tenha cuidado!”

– O cachorro Cupido fica batendo em sua porta, mas não sabe que seus donos o abandonaram

– Um cão surdo e seu guia encontraram um lar juntos para o Natal

– Um cachorro gravemente doente abandonado em um poste se torna um ator e encontra um lar para o Natal

– Pesando menos de 20 quilos, o cão abusado foi resgatado e cuidado: logo estaria pronto para adoção

– O homem vê um ponto em um penhasco e imediatamente percebe que é um cachorro que precisa de ajuda

– Eles matam um javali com pedras e publicam o vídeo na web: três pessoas denunciadas em Cagliari, risco de dois anos

– Damiano de Manesquen ajuda gatinhos de oásis de gato queimado: ‘Gostaríamos muito de vir visitá-los’

– Aqui está Lucky, o cachorro que acorda o homem que salva seu olho todos os dias

– O primeiro aniversário de Hula e Messias juntos na nova casa com outro cachorro e três gatos

– Dillon, o pior cachorro da Grã-Bretanha, encontrou um lar bem a tempo para o Natal

– Cartaz Relembrando Benton, o amado gato passageiro de bonde

– Paixão por Rex, o gato de duas pernas que dá os primeiros passos

– O líder, o novo cachorro de Biden, chega à Casa Branca. E em janeiro, um gato também vai se juntar à família

– Gato nada para a síndrome do nadador

– A história de Bart, o cachorro desnutrido, foi salva graças às redes sociais

– O cachorro corre todos os dias para encontrar o homem que o salvou

– “Então nosso cachorro Henry salvou a vida de nossa filha de nove meses que estava sufocando.”

– Este cachorro pensou que ele escapou impune, mas as evidências o derrubaram

– Uma mulher pensa ter ouvido o chilrear de um pássaro e, em vez disso, encontra um gato

– Medo na Índia, 250 cachorros foram mortos por macacos para se vingar: animais vadios comeram seus filhotes

– Um maravilhoso baiacu com dentes afiados foi encontrado em uma praia da Califórnia: ele deve viver a uma profundidade de mil metros

– Gringo, o cachorro que motiva seu dono quando você não quer correr

– Um gato selvagem foi encontrado no distrito de Belluno, resgatado após lutar com uma pedra zibelina devido a uma disputa por comida

– Uma mulher para o carro e, graças aos chips e à paciência, ele salva um cachorro solitário em uma tempestade de neve

– Um menino conhece seu cachorro que desapareceu há seis anos, mas o animal está com outro dono

– Policial encontra seu cachorro decapitado no parque: ‘É um ataque de ódio desprezível contra a polícia’

– Moralista: “Ao contrário do urso brincando com o cachorro: a irresponsabilidade do dono pode se transformar em uma tragédia”

– Aqui está Lupin, o cachorro com as contas que todos rejeitam há oito anos: Quem iria querer adotá-lo?

– Da Tunísia a Lampedusa, o gato migrante Rambo encontrou sua família tunisiana: ‘um conto de fadas se tornou realidade’