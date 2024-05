Guerra em Israel, notícias de hoje

CNN: “Munição americana foi usada em ataques ao campo de refugiados que mataram 45 pessoas”.

Munições de fabricação americana foram usadas no ataque israelense ao campo de refugiados em Rafah, no domingo, que matou 45 pessoas. Isto é apoiado por uma análise realizada pela CNN, que assistiu a vídeos da cena e ouviu especialistas em armas explosivas. No vídeo compartilhado nas redes sociais, que a CNN geolocalizou na mesma cena comparando detalhes, incluindo a placa de entrada do campo e os ladrilhos no chão, é visível a cauda de uma bomba de pequeno diâmetro (SDB) GBU-39 fabricada nos EUA, segundo. a quatro especialistas em armas explosivas que analisaram o vídeo para a CNN.