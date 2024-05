“Todos os olhos voltados para Rafah” O que significa?

Uma história no Instagram, postada por um fotógrafo malaio anônimo, se tornou viral após o ataque israelense de 27 de maio que deixou 45 refugiados palestinos mortos. Já acumulou dezenas de milhões de ações em todo o mundo e os números não mostram sinais de desaceleração

Nestas horas, quem abre as redes sociais só consegue em poucos segundos deparar-se com uma imagem com a legenda: «Todos os olhos estão voltados para Rafah“, o que isso significa “Todos os olhos estão voltados para Rafah». A postagem (ou melhor, a história), que parece ter sido gerada por inteligência artificial (dá para ver as montanhas ao fundo, ausentes em Gaza), apresenta um enorme desafio. campo de refugiados, Que lembra a cidade do setor sul. As próprias letras consistem em cortinas e são cercadas por milhares de outras pequenas cortinas. Em poucas horas, já havia sido compartilhado mais de 38 milhões de vezes (um número que deverá aumentar com o tempo), até mesmo por celebridades como a supermodelo. Emily Ratajkowski E a atriz Susan Sarandon.

O que aconteceu em Rafa? A foto foi compartilhada pela primeira vez no Instagram por uma pessoa anônima Fotógrafo malaio, Shahaf4012 (@chaa.my_)depois Ataque israelense Em 27 de maio, na cidade de tendas em Rafah, fazendo com que isso acontecesse 45 pessoas morreram (Incluindo mulheres e crianças). 180 pessoas ficaram feridas. Mas as imagens horríveis deste ataque irritaram os utilizadores das redes sociais e a comunidade internacional. Israel disse que o grande número de vítimas não foi resultado direto de seu bombardeio (Como explica aqui nosso correspondente Davide Frattini), mas de um Reação em cadeia: O combustível ou as munições encontrados na área do campo de refugiados podem ter provocado incêndios fatais para os civis. READ Dois Kennedys, amigos das finanças. Aqui estão os rostos de Biden no mundo - Corriere.it

O que significa “Todos os olhos voltados para Rafah”? O slogan “Todos os olhos em Rafah” é usado em Protestos universitários Nos Estados Unidos e na Europa, que exigem um “cessar-fogo imediato” na Faixa de Gaza. As redes sociais também tomaram medidas de outras formas para mostrar solidariedade Rumo ao povo palestino: o movimento #reservadoPor exemplo, pretende Bloqueio de perfis de celebridades que ficaram do lado de Israel Ou aqueles que não condenaram explicitamente o que está a acontecer em Gaza.

Ao mesmo tempo, as reações de alguns usuários também estão chegando israelense ou Pró-Israel. Uma história no Instagram compartilhada pelo ator e roteirista da Cisjordânia Lior Raz Uma criança aparece dentro de um túnel (representando os túneis onde está localizado o movimento Hamas). Esconde reféns e de onde As FDI atacamEle diz: “Se seus olhos estão em Rafah, ajude-nos a encontrar nossos reféns”. Outras postagens diziam: “Onde estavam seus olhos?” 7 de outubro?»









































































































READ Protestos contra o mural de Ratko Mladic em Belgrado

© Todos os direitos reservados

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”