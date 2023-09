O príncipe William está em Nova York e aqui está quem estará ao seu lado

O príncipe William está pronto para conquistar os corações dos americanos durante sua viagem ao… Dois dias em Nova York para apoiar questões globais urgentes, como mudanças climáticas, e conversando sobre saúde mental com bombeiros na Big Apple. A primeira visita oficial do Príncipe de Gales aos Estados Unidos ocorre num momento em que a sua popularidade está a aumentar acentuadamente nos Estados Unidos, mesmo à frente do Presidente Joe Biden e do Presidente da Ucrânia Vodomyr Zelensky, de acordo com uma recente sondagem Gallup.

Em Nova Iorque, para a segunda Cimeira Anual de Inovação do Prémio Earthshot que fundou, William reunir-se-á em privado com o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e outros líderes globais, destacando a crescente importância do Príncipe como estadista e não apenas como membro da família real britânica. Observadores apontam que a atratividade da família real aumentou nos Estados Unidos, especialmente entre os jovens mais interessados ​​nas questões ambientais.

O foco do Príncipe William nas questões verdes repercute neste grupo demográfico, observou Daisy Prince, editora do boletim informativo digital do partido. Como se não bastasse, a visita do herdeiro ao trono do Reino Unido ficará ainda mais glamorosa com a presença da duas vezes vencedora do Oscar Cate Blanchett, forte defensora do Prêmio Earthshot.