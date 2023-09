Um dos arranha-céus mais emblemáticos de Cartum pegou fogo durante combates entre o exército sudanês e as forças paramilitares

Torre da Grand Nile Petroleum Oil Company em Cartum, 21 de abril de 2023 (© Mohamed Khader/Xinhua via Zuma Press, ANSA)

No domingo, a Torre da Greater Nile Petroleum Company, um dos arranha-céus mais representativos do horizonte da capital sudanesa, Cartum, foi gravemente danificada por um incêndio durante os combates entre o exército e as Forças de Apoio Rápido, o grupo paramilitar que assumiu o controlo do país. Tem tentado controlar o país desde abril. Não está claro como o incêndio começou. Atualmente não há notícias de feridos ou mortes devido aos danos ao edifício.

A Torre da Grand Nile Petroleum Company foi concluída em 2010. O arranha-céu tem 18 andares e é a sede da petrolífera que leva seu nome.

Cartum e outras cidades do Sudão sofreram graves danos nos últimos meses devido à guerra civil em curso, que, segundo as Nações Unidas, causou a migração de mais de um milhão de pessoas do país. É difícil saber o número exacto de pessoas que morreram devido à guerra porque muitos hospitais estão fechados e os governos locais não conseguem fornecer estatísticas oficiais. De acordo com dados recolhidos pelas Nações Unidas até Agosto, mais de 4.000 pessoas foram mortas.

No sábado, as Forças de Apoio Rápido atacaram algumas áreas controladas pelo exército em Cartum e, além da torre da Grand Nile Oil Company, alguns edifícios governamentais foram queimados. O exército, por sua vez, atacou áreas controladas pelo grupo paramilitar.

