Um homem armado com uma arma do lado de fora da casa de Joe Biden foi parado pelos serviços secretos com uma placa que dizia “CRIMINOSOS”

a Homem armado Ele foi parado em frente à casa do presidente dos EUA Joe Biden. O estranho usava um colete refletivo e agitava uma placa com palavras insultuosas para o morador da Casa Branca e seu filho. Caçador. O homem foi monitorado por um jornalista e pelo Serviço Secreto enquanto caminhava em direção à residência do presidente DelawarePara onde Biden irá no fim de semana.





Atirador do lado de fora da casa de Joe Biden

Conforme noticiou o Daily Mail, no domingo, 17 de setembro, um homem vestindo um colete de segurança saiu de uma das propriedades de Joe Biden em… Wilmingtonno estado de Delaware, onde o Presidente dos EUA possui duas casas.

Oh cara, isso está em um Prancheta Ele estava usando um pistola Era claramente visível que ele se aproximava perigosamente da casa de Biden enquanto um grupo de jornalistas e serviços de inteligência acompanhava seus movimentos.

O Independent escreveu que a placa do homem dizia: “Os Bidens são criminosos20 empresas Shell?! Onde está o portátil? 10% para o grandalhão” e de novo: “Joe tem apelidos?! Roberto L. Peters, Robin Weir, JRN Weir.”

Nomes, conforme noticiado pelo Daily Mail, que o presidente dos EUA usou para assinar os e-mails que enviou enquanto ainda era vice-presidente.

O homem foi afastado: o motivo do protesto

Além dos críticos de Joe Biden, a imprensa norte-americana sugere uma ligação entre a incursão do atirador em Wilmington e o recente impeachment de Joe Biden. filho Caçador.





Na verdade, Hunter Biden foi indiciado em 14 de setembro por acusações de corrupção Posse ilegal de arma Que ele iria comprar Mentir sobre o uso de drogas.

A este respeito, os jornalistas aguardam o comentário do Presidente Biden, que se limitou a dizer que Ele não vai perdoar seu filho.

Anterior em 10 de agosto

10 de agosto Craig DeLeo RobertsonApoiador Donald TrumpEle foi morto pelo FBI enquanto agentes do FBI tentavam prendê-lo.





Robertson postou uma mensagem nas redes sociais antes de Biden chegar a Utah: “Ouvi dizer que Biden está vindo para Utah: estou tirando meu traje camuflado e… Tirando a poeira do meu rifle de tiro M24“.

Os policiais chegaram a Provo no dia 10 de agosto e depois foram para a casa de Robertson. Segundo rumores da Associated Press, um deles poderia ter explodido tiroteio Entre Robertson e os policiais, o homem seria morto.