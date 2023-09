“Sem ofensa.” O ex-bispo conservador “resignado” foi exonerado pelo Papa

Se não estamos falando de um clérigo que tem o mandamento cristão perdãoPoder-se-ia dizer isso a Mons. Michel Aupetit É uma daquelas histórias que merece usar a frase “chorando por vingança”. Por outro lado, como disse C.S. Lewis, perdoar os inimigos é a única virtude cristã mais impopular do que Castidade.

Bispo desgraçado

Problemas de Monsenhor Aupetit, Arcebispo Paris Desde 2017 apesar da imagem conservadora, em novembro de 2021 iniciaram uma investigação do semanário Le Point Que o acusou de ter um relacionamento com uma mulher em 2012. Dois dias depois da publicação da revista, embora tenha negado o que nela foi alegado, o então Presidente da França enviou a sua carta. renúncia No Vaticano. Surpreendentemente, Francesco os aceitou. Mas, ironicamente, o Papa defendeu o bispo durante a sua viagem de regresso da visita apostólica à Grécia e a Chipre, alegando que ele tinha sido condenado por“opinião geral” E de “Conversa”.

Além disso, Bergoglio revelou detalhes pouco conhecidos das acusações contra Aupetit, que ele dava como certas: “Foi um erro da parte dele contra o sexto mandamento, mas não um erro completo. Pequenas carícias, isto é: Massagem O que ele fez com a secretária? Finalmente ele disse isso “Um homem cuja fama foi roubada desta forma não pode governar.” E guarde “Injustiça” Ele anunciou que havia aceitado sua renúncia “Não no altar da verdade, mas no altar do Senhorhipocrisia“.

Investigação

Mas os problemas do ex-arcebispo de Paris não terminaram aí renúncia. Após o alvoroço editorial Le Point Pelas palavras do Papa, em dezembro de 2022, de fato, o Ministério Público parisiense abriu uma investigação preliminar sobre ele sob a premissa Violência sexual À custa de uma pessoa fraca.

Os juízes tomaram medidas depois de receberem a notificação da diocese de Paris de uma carta que chegou à residência do arcebispo referindo-se a uma alegada agressão ocorrida há vários anos. Foi o próprio Aupetit, durante o seu mandato, quem adotou esta medida em nome da tolerância zero para possíveis casos de violações cometidas. A suposta vítima era uma mulher que gozava de proteção jurídica justamente por ter sido identificada arranhar.

Sem ofensa

Chegou nos últimos dias a notícia de que o Ministério Público encerrou o processo devido a… “Nenhum crime.” Por outro lado, a mulher em questão negou a agressão sexual e não apresentou qualquer denúncia. reclamação. O próprio Aupetit negou aos juízes que existisse Relação romântica Com a mulher que cresceu na carta enviada à diocese. A investigação foi assim encerrada a contento do advogado que o defendeu, Jan Reinhardt, que explicou como o religioso viveu o caso. “Silenciosamente porque tinha certeza de que não seria possível concluí-lo sem nenhuma ação.”

No entanto, a notícia final A investigação por falta de crime passou despercebida na imprensa francesa.

Consequências da “fofoca”

Mas nem tudo está bem quando acaba bem. Michel Aupetit, de apenas 72 anos e tendo sido Presidente de França, encontra-se tranquilo apesar do currículo que, no dia seguinte à sua nomeação em Paris, com a previsão de uma púrpura que nunca chegaria, encerrou o seu nome. Entre o possível justo Em uma futura reunião secreta. Matteo Mazzozzi o papel Ele tem Perceber Que o Papa aceitou imediatamente dois anos depois daquela renúncia “A acusação mais grave e conhecida foi retirada. Por outro lado, o bispo que não era nada bem-vindo em certos setores da cultura parisiense foi aposentado prematuramente ‘no altar da hipocrisia’ ‘por causa da fofoca’”. o Conversa O que chocou não só o bispo, mas também as mulheres próximas: as palavras do Papa no avião de regresso de Atenas chamaram a atenção para o secretário que teria recebido carícias e massagens do Arcebispo.

Na verdade, como foi parar lá? Está claro Opetit, Francesco causou confusão porque secretário – Casado e com família – não tem absolutamente nada a ver com o comportamento que poderia ter gerado ambiguidade e pelo qual o arcebispo preferiu renunciar quando estourou a polêmica. Na verdade, a massagem foi feita em uma amiga dela que sofria de dores nas costas. É preciso lembrar que Opeti, antes de sua ordenação sacerdotal, era médico e tinha 11 anos de carreira médica, por isso também está tão associado à personalidade de Jérôme Lejeuneo pediatra francês que descobriu a Síndrome de Down e foi reconhecido como reverenciado pela Igreja Católica (porque… data “Jerome Lejeune. Liberdade do Mundo,” Cantagalli, de Audie Dugast).

A secretária, que teve acesso ao e-mail privado do Arcebispo, envolveu-se no caso apenas porque pôde ler o e-mail entre Aupetit e aquela mulher no qual a referência pode ter sido feita. massagem.

Depois a doença centrou-se na vida privada do Arcebispo no teólogo belga e na Virgem consagrada Laetitia Calmine Existe com ele uma relação de respeito e amizade. Embora não tenha nada a ver com a história do email que levou à retratação do arcebispo, a mulher apareceu nos jornais franceses e o semanário publicou uma fotografia do seu passeio. Jogo de Paris Com o título “Monsenhor Aupetit perdeu amor“.

injustiça

Francesco disse para investigar isso “Injustiça” o renúncia De Aupetit e aceito “No altar da hipocrisia” Por que “Um homem cuja fama foi roubada desta forma não pode governar.” A lista dos tão comentados bispos que permaneceram em cargos governamentais não é curta. No entanto, agora que a justiça francesa restaurou a reputação de Aupetit ao encerrar a única investigação aberta até agora contra ele, haverá uma nova operação. compensação “No altar da verdade”?

Francisco foi o papa que teve a coragem, no meio de uma campanha hostil nos meios de comunicação sobre o assunto, de dedicar uma meditação da Via Sacra à história de um padre que foi injustamente acusado de abuso e posteriormente libertado. Década Da detenção. Esse tipo de injustiça é uma forma de martírio contemporâneo, e o vermelho do sangue dos mártires é exatamente o que a cor roxa simboliza. o Cardeal Para Aupetit, que faleceu durante o seu mandato em Paris, isto não seria um bom sinal contra os boatos que visam prejudicar a Igreja e as suas mulheres e homens e que muitas vezes emana de dentro da própria Igreja?