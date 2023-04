Impedir que o cidadão queime o Alcorão? ilegal. Alguém o criou Supremo Tribunal SuecoQue determinou a anulação de uma decisão policial datada de fevereiro passado, que proíbe a queima do texto sagrado do Islã.

Para alargar a disputa entre os dois países foi A primeira reação do governo sueco Às queixas de Ancara: Ele já condenou o gesto e declarou que não compartilhava das declarações dos manifestantes, mas acrescentou que  “Na Suécia, queimar o Alcorão não é crime”. No entanto, em fevereiro, a polícia recusou um novo pedido de gesto semelhante, desta vez para ser feito em frente à embaixada iraquiana (o Supremo Tribunal decidiu sobre este assunto específico).

Alguns dias depois do gesto de Paludan, entre outras coisas, descobriu-se que ele havia pago as despesas da licença daquela manifestação (320 coroas, cerca de 32 euros). Era Chang Frick, um ex-colaborador do Russian Propaganda Channel Russia hoje. – Eu não disse a ele para queimar o Alcorão, mas um certo conhecimento. Frick justificou-se. três semanas atrás, Em 11 de janeiroUma reunião foi realizada em frente ao prédio municipal da capital sueca Uma manifestação a favor dos separatistas curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), durante a qual um manequim de Erdogan foi pendurado de cabeça para baixo..