O dono de um restaurante os está perseguindo

O caso – Conforme noticiado pela mídia americana, no dia 10 de setembro, o casal se deu ao luxo de um jantar com amigos depois de um longo tempo. O menino estava em casa com a avó. “Viver numa pandemia, ficar isolado e longe dos outros é um grande problema para a nossa saúde mental e social”, explicou Natalie, acrescentando que devido à doença do filho, as poucas vezes que ela e o marido saem são sempre muito cuidadosos – apesar de receber uma vacina – e tomar todas as precauções necessárias. Para evitar infecções, como usar uma máscara. Natalie acrescentou: “A fibrose cística é uma doença genética muito séria, se meu filho pegar Covid, ele será levado ao hospital. Para isso, sempre usamos o dispositivo de proteção”.

Reconstrução – E assim foi o dia do jantar. Como Natalie disse no Facebook, quando o dono do restaurante percebeu que ela e o marido estavam usando máscaras, ele mandou uma garçonete à mesa, que disse: “Nosso chefe não acredita em máscara, ele está cansado de ouvir. O que é ele fazendo? Com ​​a política. Então você tem que removê-lo. ” Natalie tentou explicar a situação, nos contar sobre a doença do filho, mas não deu. Em vez disso, ela e seu marido foram convidados a deixar o local.

disse Natalie, que mais tarde admitiu que não planeja mais sair para jantar. As mulheres não querem tomar medidas legais. No entanto, ele queria contar a história para compartilhar sua experiência e “encorajar o dono do local a reavaliar suas políticas”.