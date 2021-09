Forte terremoto na Austrália perto de Melbourne, terremoto de magnitude 5,9 é um evento raro. Vídeo «3B Meteo

tempo de leitura

Forte terremoto na Austrália perto de Melbourne

uma forte choque de terremoto aprecio isso 5,9. Tamanho Na escala Richter, atingiu o Sul da Austrália esta manhã. Perto do epicentro Mansfield Uma pequena cidade no sopé dos Alpes Vitorianos, a cerca de 100 km de Melbourne, profundidade 10 km. O choque foi tão forte que foi Cuidado tanto quanto Adelaide No sul da Austrália, a 800 km de distância, e Sydney Em New South Wales, a mais de 900 quilômetros de distância. Não há perigo de tsunami, mas sim de terremoto Consiste, tão difícil edifícios diferentes E criando um estado de pânico entre a população desacostumada aos acontecimentos desta energia. A Austrália está na verdade localizada dentro de uma placa continental e é uma área de baixo risco sísmico com a única exceção de muito poucas áreas, e uma dessas áreas é especificamente a região sudeste afetada pela formação dos Alpes australianos. Este terremoto é um dos mais poderosos terremotos recentes que atingiu o país (os terremotos mais fortes ocorreram em 1988 nas regiões do norte com uma magnitude de 6,6). A última ordem cronológica relevante ocorreu em Victoria em 2012 com uma força de 5,3. Felizmente Ninguem ficou gravemente ferido.

