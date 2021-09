Chegou-se a um acordo entre as famílias sobre o futuro do pequeno Eitan

13













A primeira sessão do tribunal terminou Tel Aviv Sobre o futuro do jovem Eitan, uma criança que sobreviveu ao desastre de Mutaroni e foi trazida a Israel por seu avô. Conforme relatado pela Ansa, as famílias Piran e Village chegaram a um acordo a partir de hoje Até 8 de outubro. Conforme combinado, até esta data a criança permanecerá Israel.

A partir de 8 de outubro, novas audiências serão realizadas por três dias consecutivos, para decidir o destino de Eitan. As famílias, por meio de advogados, exigiram a suspensão total do blecaute para proteger a criança.

tia paterna Aja Piran“Quero ver Eitan em casa”, disse ele antes de entrar no tribunal de Tel Aviv. “Estou preocupada com ele, quero levá-lo para casa o mais rápido possível”, acrescentou ela.

Ver também o perfil Avó materna de Eitan Tia Ghali Peleg que deu Eu declaro que quero adotar a criança. Na aula eles só foram aceitos Avô Shmuel PelegE Biran veio a uma audiência fechada.









