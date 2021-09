O que é um submarino nuclear? – The Post

baixar jogador

Na semana passada, houve discussões, divisões e desacordos entre diferentes países devido a um importante tratado militar envolvendo os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido que excluiu vários outros países, incluindo a França: o tratado é denominado AUKUS (abreviação de Austrália , Reino Unido e Estados Unidos), considerado um Pacto Anti-China Ele planeja abastecer a Austrália com submarinos com propulsão nuclear. As reações foram muito fortes porque os submarinos nucleares não são uma arma como outra qualquer: são baseados em tecnologia altamente avançada, são estrategicamente relevantes e atualmente pertencem a apenas seis países no mundo.

Os submarinos nucleares são chamados porque utilizam um motor movido a reator nuclear, o que os torna muito mais potentes do que os submarinos convencionais: são mais rápidos, podem viajar maiores distâncias, passar mais tempo debaixo d’água sem ter que voltar para reabastecer e são difíceis de detectar com radar e outros tipos de instrumentos.

Eles também podem lançar mísseis armados com ogivas nucleares em miniatura, ou seja, dispositivos nucleares pequenos o suficiente para serem montados em mísseis.

O motor nuclear dá ao submarino a potência de que precisa para se mover rapidamente na água. A água é cerca de mil vezes mais densa que o ar, o que torna difícil para um objeto se mover embaixo d’água. Longos períodos de submersão (submarinos nucleares podem ficar submersos por meses) requerem uma enorme quantidade de energia para manter o veículo funcionando, com sistemas de ventilação, aquecimento e refrigeração.

O submarino nuclear também é para esta finalidade uma das armas Mais caro: requer muita manutenção, além de pessoal especializado e treinado que sabe como utilizá-lo, e não dura muito (normalmente, Depois de 20 ou 30 anos Ele começa a ter um desempenho inferior e perde o seu potencial estratégico).

Finalmente, os submarinos nucleares são enormes: geralmente têm o comprimento de um pequeno arranha-céu, entre 100 e 200 metros (até quatro vezes a Torre de Pisa, por exemplo), e pesam milhares de toneladas.

No mundo, apenas seis países possuem esse tipo de submarino: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, China e Índia. Austrália será o sétimo, e e presentes Que receberá os primeiros submarinos nucleares a partir de 2030.

Até o início da década de 1980, apenas Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido tinham submarinos nucleares. A China aderiu em 1987, seguida pela Índia.

Até o momento, os Estados Unidos são o país com o maior número de frota de 68 Submarinos nucleares (de cerca de 300 no total), seguidos pela Rússia. Os Estados Unidos também foram o primeiro país a se equipar com esta ferramenta: O primeiro submarino Na verdade, era um mundo movido a energia nuclear nautilusFoi inaugurado pelos Estados Unidos em 21 de janeiro de 1955 e mais tarde comemorou seu grande sucesso militar.

China, que ainda tem alguns submarinos nucleares, investir muito Para obter mais e dominar, tornando-o mais poderoso e silencioso. Rússia também investir Para comprar outros, mais novos e modernos do que os que já tinha.

O interesse dos países em se equipar com submarinos de propulsão nuclear se deve à significativa vantagem estratégica que essa arma proporciona, devido a uma série de características.

Em primeiro lugar, o submarino nuclear deve estar escondido. Pelo menos para os veículos atuais, é muito difícil detectar sua presença no mar (mesmo que alguns especialistas acreditem que é uma característica destinada a desaparecer e que as novas tecnologias digitais podem tornar os mares cada vez mais ”transparente»). No entanto, eles podem parecer ágeis e relativamente rápidos graças ao seu enorme poder, e então lançar mísseis e tornar mais complicado para o inimigo prever sua origem e interceptá-los.

Dezenas de mísseis de vários tipos podem ser carregados em um submarino nuclear, Balístico e de cruzeiroE coloque-o no corpo longo e cilíndrico do submarino.

uma Vídeo Lançado pelo Ministério da Defesa russo, no qual experimentos militares foram realizados, três submarinos nucleares carregados com cerca de 200 mísseis aparecem com incrível poder no meio do Ártico, quebrando camadas de gelo de vários metros de espessura com grande facilidade.

Apesar de sua potência, os submarinos nucleares também são silenciosos, facilitando seu uso para realizar ataques (parte de não serem vistos também se deve ao silêncio: quanto mais barulhento um submarino nuclear, mais fácil é detectá-los). Falando sobre o perigo de colisão entre submarinos nucleares – um problema Eu ri, o que também se tornou necessário de acordos Para regular o tráfego subaquático – ex-ministro da Defesa da França, Herve Morin Ele disse Esses submarinos “fazem menos barulho do que o camarão”.

Os submarinos nucleares são usados ​​pelos países para dois propósitos principais.

O primeiro é fortalecer sua presença militar em áreas que não podem ser alcançadas por outros meios, ou onde é difícil levar a cabo medidas prolongadas e eficazes: é o que a China está tentando fazer em nível global, por exemplo. O acordo militar AUKUS, em particular, pode permitir que a Austrália opere e fortaleça sua presença no Mar da China Meridional, uma área no centro de muitas disputas territoriais entre a China e outros países, incluindo Taiwan; É claro que pode contrariar a influência da China na região.

O segundo objetivo diz respeito à possibilidade de equipar submarinos nucleares com armas nucleares. No entanto, não tem relação com o caso da Austrália, que assinou o O Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968O que não permite que países que não tinham armas nucleares na época as tenham, não poderão armar submarinos com ogivas nucleares. Os Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia já equiparam seus submarinos com armas nucleares, e em segundo lugar diverso Analytics A Índia e a China também o farão em breve.

No entanto, as ogivas nucleares têm principalmente uma função de dissuasão. A ideia básica não é usá-los para atacar o inimigo diretamente, mas para desencorajá-los de atacar.

Ao entrar em um acordo militar anti-chinês com os Estados Unidos e o Reino Unido, a Austrália cancelou um contrato anterior com a França para fornecer 12 submarinos militares convencionais multibilionários.

Assim, os danos diplomáticos e políticos – no momento em que as eleições presidenciais de 2022 se aproximam, a França se vê excluída do acordo militar – somam-se a danos econômicos significativos. de acordo com Centro de estudo da língua inglesa Chatham HouseA rescisão do contrato entre a Austrália e a França prejudicaria milhares de trabalhadores da indústria de defesa francesa.

