Parece impossível, mas para uma varanda florida e colorida no inverno, basta plantar logo esses bulbos

O outono é a época de plantar bulbos que florescem na primavera. Mas quanta paciência é preciso esperar que brote e floresça!

Felizmente, existe uma solução para quem quer animar os meses mais frios. Na verdade, parece impossível, mas para uma varanda florida e colorida no inverno, basta plantar imediatamente esses bulbos.

Uma planta resistente de rara beleza

Uma das obras mais importantes no jardim ou na varanda em outubro é o cultivo de bolbos. Existem muitas espécies para cultivo: açafrões, narcisos, tulipas, lírios, gotas de neve. Eu estava sem escolha! Mas como você fica então entre todas essas flores lindas?

Uma dica para os impacientes é pegar Iris Reticulata. É uma variante do Iris com pequenas dimensões, por isso também é ideal na varanda.

Não se deixe enganar por sua baixa estatura: as flores da variedade Iris são vistosas e graciosas. Pode atingir de 8 a 10 cm de diâmetro e fascina pelo seu aroma delicado.

As seis pétalas são de cores escuras e profundas, que vão do azul ao roxo, decoradas com pontos e fitas douradas. Para quem não gosta de azul, também existem variantes vermelho-púrpura no mercado.

Mas a beleza floral não é a única vantagem de Iris Reticulata: esse é o verdadeiro motivo de sua escolha.

A principal razão para apreciar a Iris Reticulata é a sua floração precoce. Quem plantar bulbos em outubro, aliás, poderá admirar o resultado já em fevereiro. Com um clima particularmente ameno, as flores podem desabrochar em janeiro.

Os bulbos que prometem florescer no inverno, como os pingos de neve, geralmente apresentam cores sutis. Por outro lado, Iris Reticulata vai colorir o jardim ou varanda com sua sombra intensa.

Não é surpreendente que esta planta seja muito resistente ao frio: na verdade, é nativa do Irã, Iraque, Turquia e CáucasoEle também aparece em montanhas cobertas de neve. Precisamente por esta razão, Iris Reticulata também é adequada para solos rochosos.

Uma vantagem adicional é que Iris Reticulata também resiste bem à seca de verão: na verdade, ela realmente precisa de um solo de drenagem que seca durante os meses quentes.

Para um crescimento ideal da planta, basta plantá-la em uma área ensolarada ou semi-sombreada, não se esquecendo de adicionar fertilizante orgânico maduro ao solo. Além disso, evite molhá-lo muito: geralmente, a chuva é suficiente.

Porém, uma planta não é suficiente para garantir uma explosão de cores: você também pode escolher Este arbusto floresce em janeiro. Finalmente, por que se limitar às plantas ornamentais? No outono pode ser semeado Vegetais com incríveis propriedades antioxidantes.

