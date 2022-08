Os ucranianos acertaram e os russos o substituíram – Corriere.it

A partir de Andrea Marinelli e Guido Olympio

Kyiv quer cortar o abastecimento do exército, que usa helicópteros móveis. Os russos foram retardados por um confronto duplo no Donbass e na região de Kherson

À noite, um novo episódio de Bridge War acontece quando um estudioso russo fornece uma análise do conflito.

Ataques Os ucranianos atingiram as passagens Antonivskyi e Kakhovskyi no rio Dnieper, no setor Kherson. Usa sistemas de canhão de longo alcance e talvez Lançadores de foguetes HIMARS Isso causou danos a preciosos métodos de comunicação. A estratégia de Kyiv é impedir movimentos e logística. Os invasores respondem conforme o texto: enviam reforços, utilizando bóias móveis para facilitar a travessia do curso d’água. Existem diferentes explicações para o que está acontecendo. Moscou está tentando adquirir posições no Donbass, mas está olhando para o sul. O duplo compromisso pode retardar as intenções. Ao mesmo tempo, por vários dias, ações mais decisivas foram assumidas por ambos os contendores em Kherson. Há também a suspeita de desvios, que são um elemento de todo plano.

significa Ruslan Bukhov, especialista de um centro de estudos russo considerado próximo ao Ministério da Defesa, apresentou sua visão sobre a guerra. Aqui estão os principais pontos. Os tanques russos são antiquados, quase “soviéticos” e muitas vezes carecem de blindagem reativa que reduziria o impacto dos mísseis. O exército, assim como os ucranianos, tem pouca infantaria, enquanto as forças especiais às vezes são soldados de um número ligeiramente maior e, portanto, têm uma influência relativamente grande. A resistência usou os últimos anos para preparar, girar unidades e ganhar experiência. Como você sabe Você não combina mais armas modernas e drones E obtive resultados. Na Frente Oriental, as forças russas contavam com sistemas imprecisos e bombardeios intensos não podiam substituir o fogo de precisão. Até porque – explicou – bunkers, se construídos corretamente, e trincheiras protegidas são capazes de resistir a golpes. Ou seja, o efeito será menos destrutivo. A pesquisadora alegou que Os grandes calibres dos invasores ainda tinham o problema de escala, o que é uma nota especial, já que sempre se disse o contrário, com a Ucrânia em desvantagem.. READ "No futuro previsível...". Moscou está mudando sua estratégia

suprimentos O observador confirmou que até algumas semanas atrás, Kyiv enfrentava dificuldades na organização de ataques em grande escala. A ajuda do Ocidente era importante, mas – em sua opinião – era Garoto Assegurou-os de forma “controlada” e não volumosa, para não esvaziar seu estoque, gerenciar treinamentos e superar obstáculos logísticos significativos. Tudo pode mudar depois do verão, quando os ucranianos completaram o treinamento de ala. Uma indicação indireta do que está acontecendo Em bases na Grã-Bretanha, Alemanha e Polônia, onde os instrutores ocidentais responsáveis ​​por enquadrar os soldados de Zelensky estão implantados. Neste sentido, a Suécia acaba de anunciar o envio de 120 treinadores, num movimento semelhante ao do Canadá. Eles trabalharão em instalações britânicas. O analista concluiu sua entrevista reconhecendo esta A Força Aérea de Putin não conquistou supremacia no céu, teve falhas nos sistemas de precisão e teve que enfrentar uma feroz blindagem antiaérea. As classificações de Pukhov não são muito diferentes das de seus colegas ocidentais e devem ser tomadas como indicadores gerais.

novo pacote Como esperado, os Estados Unidos concordaram com um novo pacote bilionário, sempre demonstrando a importância da artilharia: mais munição para o Hemar, 75.000 balas para canhões de 155mm, 20 morteiros de 120mm, 20.000 granadas e foguetes para o Breeze. Sistema antiaéreo, 100 lanças e algumas centenas de AT4s, 50 ambulâncias blindadas, explosivos, minas, equipamentos médicos de vários tipos.