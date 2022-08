Cuba: Matanzas fogo fora de controle, 5.000 evacuados – Ultima Ora

(ANSA) – MATANZAS, 09 de agosto – O grande incêndio ocorrido na sexta-feira passada em um depósito de combustível em Cuba, perto de Matanzas, ainda não está controlado. O número de mortos ainda é a morte de um bombeiro de 60 anos, com outras 16 ainda desaparecidas.



Vinte e quatro pessoas foram levadas para o hospital, cinco delas em estado crítico, mas lá, segundo as autoridades, pelo menos uma centena de queimaduras. Cerca de 5.000 pessoas foram evacuadas da área do desastre. Helicópteros intervieram ontem na área, mas não conseguiram conter as chamas, enquanto as chamas derrubaram três tanques de combustível.



Um incêndio começou na periferia de Matanzas, uma cidade de 140.000 habitantes a 100 quilômetros a leste de Havana, na sexta-feira, depois que um raio atingiu uma das oito fábricas do armazém.



O governador regional Mario Sabines disse à televisão estatal que a área do incêndio foi “muito grande” e que os esforços de contenção foram “muito complexos”. Um quarto tanque também estaria em perigo. “Uma reação em cadeia começou”, disse Alexandre Avalos Jorge, vice-chefe do corpo de bombeiros.



Aviões, bombeiros e outros especialistas e equipamentos chegaram a Cuba vindos do México e da Venezuela. (Lidando).