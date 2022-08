Ataque Contínuo: Braços Abertos coloca outro navio no mar

Outro navio está se preparando para tocar a costa italiana com sua carga de migrantes. Hoje ela partiu de Barcelona em sua viagem inaugural braços abertos um, escolhida como pioneira pela ONG de mesmo nome. O navio chegará ao Mediterrâneo central nas próximas horas e é muito provável que faça seu primeiro pedido para o nosso país nas próximas semanas. Sua atividade se somará às atividades de outros navios de ONGs, que nos últimos dias exigiram porto da Itália, apesar de nosso país estar entrando em colapso na gestão de migrantes que chegaram de forma independente a Lampedusa e a outros pontos de contato no sul . Itália. Esperam-se cargas de trabalho adicionais para a Itália nas próximas semanas, durante as quais já são esperadas novas chegadas devido às melhores condições do mar ao redor de Lampedusa e no trecho de barcos e pequenas embarcações.

“ Nos próximos dias, você chegará à maior vala comum do planeta, o trecho de mar onde já opera nossa escuna Astral, em missão de monitorar, auxiliar e informar. “, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no mês passado, mais de 15.000 pessoas Fica à deriva neste trecho de mar. A maioria deles chegou à Itália, principalmente em navios de ONGs. A Open Arms agora opera no Mediterrâneo com dois navios, anuncia a ONG: “ Eles nos permitirão cumprir nosso compromisso: proteger vidas em condições de vulnerabilidade e respeitar a obrigação de qualquer barco ou pessoa que enfrenta uma vida em risco no mar: não deixar nenhuma vida à deriva. Isso é exigido pelo direito marítimo internacional e pelas convenções internacionais “.

O novo navio tornou-se um dos maiores em operação no Mediterrâneo, com capacidade de carga de até 350 pessoas que pode ser estendida até Máx. 1.000. Haverá também mais tripulantes e um hospital com 26 leitos, dois dos quais estão disponíveis para terapia intensiva. Um navio capaz de se mover em grande escala e também capaz de atingir outras costas além das da Itália. A aeronave Open Arms UNO, construída na Noruega em 2000, foi emprestada pelo chefe do Solidere, piloto e filantropo argentino Enrique Pinheiro, que colabora com a Open Arms há mais de um ano em voos humanitários para enfrentar crises humanitárias. Índia, Moçambique, Ucrânia, Afeganistão.