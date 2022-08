O que a fundição se transforma – Libero Quotidiano

O caminho para a siderúrgica Azovstal de Mariupol parece uma descida ao submundo. Mesmo para os padrões de uma cidade quase completamente destruída após mais de dois meses de cerco e bombardeio, os arredores da metalúrgica conseguiram impressionar: casas destruídas e prédios carbonizados transformados em esqueletos, arbustos cheios de cacos de metal e conchas e pedaços de concreto , as árvores foram cortadas, derrubadas e queimadas. Cave para esquivar 15 metros. Ainda assim, apenas um aperitivo.

Antes de atravessar uma das entradas secundárias do Azovstal em Libero, duas indicações foram dadas: Siga os soldados passo a passo e nunca, por qualquer motivo, ponha os pés em uma superfície que não seja asfaltada.

Azovstal, na verdade, é o deserto tártaro, um mundo pós-apocalíptico onde gigantes feridos de aço e concreto tentam ficar em ruínas. Mas permanece até hoje um posto militar ativo. Dentro do enorme complexo de onze quilômetros quadrados, que completou 24 anos como túneis subterrâneos da era soviética, onde por semanas pelo menos 2.500 soldados ucranianos do regimento Azov, fuzileiros navais e civis comuns permaneceram fortificados durante o cerco russo e as operações de recuperação . A desminagem continua em alto mar.

bombas sobre bombas

Os ucranianos deixaram armadilhas em todos os lugares, as mesmas armadilhas que, juntamente com posições de franco-atiradores e fábricas onde eram colocados rifles e obuses, em suas intenções (e teriam dado a natureza inexpugnável da posição) detiveram o ataque russo. Mas não estava lá.

O próprio Vladimir Putin, quando a cidade portuária estava sob total controle russo, em 21 de abril ordenou não atacar Azovstal, cercar o posto avançado, bloquear o fluxo e bombardear as siderúrgicas dia e noite com artilharia e aviação tática.

Por sua vez, semanas atrás, os ucranianos espremiam comida, água e recursos em bunkers antiaéreos para que pudessem resistir por meses. Mas não é isento de riscos. Porque as patrulhas com drones, com o tempo, permitiram aos russos encontrar pontos de acesso (sempre dois pontos por abrigo) para abrigos e bombardeá-los para criar verdadeiras prisões subterrâneas. Entre a parte da cerca onde você realmente corre o risco de se perder quando o Líbero visita, há dormitórios onde combatentes foram queimados vivos, depósitos de materiais, uma sede improvisada com materiais motivacionais: cartazes com a “figura de um lutador”, os rostos dos os comandantes do batalhão Azov, murais com um sol negro, caracteres Runes for Nazi SS e 14/88, a referência numérica às quatorze palavras e 88 ensinamentos cunhados pelo racista americano branco David Lane (mais 88 palavras de um parágrafo localizado no Capítulo VIII do Livro Um de Mein Kampf e em dois textos do alfabeto árabe como uma saudação a Hitler). Por toda parte, estojos de cartuchos, granadas, miras para rifles de alta precisão, coisas supostamente roubadas das lojas Mariupol (incluindo muitos relógios), gaze e remédios.

desastre médico

Aqui, o plano da barreira ao amargo fim do batalhão Azov, mais do que por falta de recursos, falhou por falta de remédios. Muitos feridos graves, condições sanitárias gerais muito precárias e muitos para tentar o enterro a longo prazo.

Assim, em 20 de maio, após semanas de evacuação parcial e negociações, todos os soldados ucranianos restantes se renderam. Os líderes Azov foram transferidos para a prisão de Lefortovo em Moscou, enquanto centenas de prisioneiros foram distribuídos em colônias sob o controle da República Popular de Donetsk. Um deles, Yelinovka, foi bombardeado há uma semana em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas.

Enquanto em Mariupol, a reconstrução de estradas, hospitais e locais residenciais que devem acomodar várias dezenas de milhares de pessoas deslocadas antes do início do inverno, o futuro do complexo siderúrgico construído pela União Soviética no início dos anos 1930 e que durou até 6 meses antes disso, oferecia trabalho para mais de 10 mil pessoas e conseguia produzir mais de seis milhões de toneladas de aço anualmente, e ainda está por resolver.

Rinat Akhmetov, dono da Azovstal, o homem mais rico da Ucrânia, disse que pretende processar a Rússia por 20 bilhões de euros em perdas. Por outro lado, a Rússia pretende transformar o enorme local em um parque industrial ou uma área de lazer, como assumiu o vice-primeiro-ministro Marat Khosnolin, segundo o qual Moscou geralmente deseja expandir e desenvolver a capacidade do porto de Mariupol. turismo local. Denis Pushlin, Presidente da República Popular de Donetsk, apoiou a hipótese de criação de um parque técnico, parque público ou área residencial em vez de uma siderúrgica. É difícil prever os custos de construção, mas estamos falando de bilhões de euros que devem chover da Rússia nos próximos anos para mudar a cara da cidade e, em geral, da república separatista onde deve ser realizado o referendo para aderir à próxima união . setembro russo. A promessa faraônica de Moscou é uma mensagem que está sendo enviada aos ucranianos, como já aconteceu com a Crimeia, cujos investimentos de 2014 até agora foram enormes. Modo de dizer: Aqui somos Naboos, enquanto Escolher o Oeste não compensa.