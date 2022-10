Negociações credíveis para acabar com a guerra: Registre-se por e-mail

Juntar-se ao apelo dos intelectuais por “negociações críveis para parar a guerra” está crescendo a cada hora. Agora é possível apoiar e aderir à iniciativa escrevendo diretamente para o endereço de e-mail



[email protected]

a chamada

Prezado Diretor,

A ameaça de um apocalipse nuclear não é novidade. O milho já foi usado. Não é impossível repetir-se. Este caso foi amplamente contemplado em manuais de estratégia. Diante dessa ameaça, a opinião pública parece perigosamente viciada. Nem uma forte reação popular nem uma vontade convincente e racional de evitá-lo. Há uma perigosa sensação de inevitabilidade e capitulação, ou pior, a ideia de que apenas o “confronto” pode dar origem a uma nova e estável ordem mundial.

Mas hoje nenhuma guerra pode impor uma ordem que não permaneça sob os escombros do planeta, dos povos e de toda a humanidade. Não podemos desistir de nós mesmos. Mas uma vontade racional de paz deve apresentar um cenário credível para acabar com este conflito, que eclodiu com a agressão russa após tensões muito sérias no Donbass. Uma luta que não pode ser totalmente vencida de um lado e completamente derrotada do outro, segundo a concepção maniqueísta do mundo e da história.

Todos os atores do conflito, que estão no teatro de guerra e que o estão alimentando ou não o prevenindo, devem estar cientes disso. Devemos diminuir a escalada e prevenir o desastre do sonambulismo. Com isso em mente, acreditamos que os governos responsáveis ​​devem avançar: 1) a neutralidade da adesão da Ucrânia à UE, mas não à OTAN, de acordo com o compromisso reconhecido, ainda que verbal, dos Estados Unidos com a Rússia de Gorbachev após a queda do Muro e a dissolução unilateral do Pacto de Varsóvia. 2) Reconhecimento acordado do status de fato da Crimeia, tradicionalmente russa e ilegalmente “doada” por Khrushchev à República Soviética da Ucrânia. 3) Autonomia para as regiões de língua russa de Lugansk e Donetsk na Ucrânia de acordo com os tratados de Minsk, com garantias europeias genuínas ou referendos populares sob a supervisão das Nações Unidas. 4) Determinação do status administrativo dos outros territórios disputados de Donbass para a administração do cadinho russo-ucraniano introduzido na história dessas áreas e possivelmente com a criação de um corpo russo-ucraniano igual para gerenciar a riqueza mineral dessas áreas em seu interesse comum. 5) Cancelamento consistente das sanções europeias e internacionais e do compromisso militar da Rússia na região. 6) O Plano Internacional para a Reconstrução da Ucrânia.

Em nossa opinião, estes podem ser pontos de partida realistas e credíveis para um cessar-fogo. Finalmente, a proposta de Elon Musk vai em uma direção semelhante, e há algum tempo Henry Kissinger vem pedindo uma solução que, respeitando as causas da Ucrânia, juntas forneça uma saída para o fracasso militar de Putin no terreno. Estas são essencialmente as linhas de negociação mais credíveis possíveis e necessárias, mesmo para a única agência global que trabalha verdadeiramente pela paz, a Igreja de Roma.

Esta solução agrada a todos, mesmo ao Ocidente e sobretudo aos países da União Europeia, os mais ameaçados pela hipótese de um desesperado ataque nuclear russo. E quanto à própria Ucrânia, se não quiser que a nova Coreia esteja no coração da Europa pelos próximos 50 anos. Libertemos a razão e a política dos grilhões do ódio, e encontremos também o coração e a inteligência para pôr fim a esta carnificina. É um apelo a todos, para quem a ouve e quer relançar e tomar conta dela.

Antonio Baldassar, Petrangelo Botafoco, Massimo Cacciari, Franco Cardini, Agostino Carino, Francesca Izu, Mauro Magati, Eugenio Mazzarella, Giuseppe Vaca, Marcello Veneziani, Stefano Zamani



Junte



Geminello Preterossi, Giuliana Stella, Aldo Rizza, Pasquale Corsi, Massimo Bonafin, Paolo Caucci von Sauken, Marco Barsace Luigi G. D. Anna, Marina Montesano, Ugo Barluzzetti, Antonio Mosara, Elena Mozzolone, Federico Albano Leone, Sandra Morano, Maria Skilp Annunziat, Paola Tuna, Mariantonita Malgarini, Giuseppe Cospito.



Sandra Morano Um ginecologista da Universidade de GênovaAnna Rosa Butarelli – filósofa, Costantino Trois – médica, Sarah Ventron – poetisa, Antonio del Giudice – Escritor e jornalista.