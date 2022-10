Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Kherson, a evacuação de civis começou

As incursões implacáveis ​​da Rússia na Ucrânia. Um terço do país ficou no escuro por causa das bombas que caíram sobre as usinas. Quedas de energia em mil cidades. Enquanto isso, Moscou está relançando sua ofensiva Kharkiv. enquanto um Kherson A evacuação de civis começa. e chefe das operações de Moscou na Ucrânia, Sergey Surovkin, adverte: “A continuação do trabalho em Kherson vai depender de como a situação se desenvolve, e isso não é fácil. Decisões difíceis não podem ser descartadas.” Enquanto isso, os Estados Unidos estão destacando o papel de Teerã. “A partir deIrã treinadores para Ajudando os russos com drones“. E as Biden Abre 15 milhões de barris de petróleo das reservas.

A guerra na Ucrânia e as tensões globais: o que você precisa saber Notícias ao vivo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia