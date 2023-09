As despesas com a saúde em Itália permanecem abaixo da média da OCDE. Gembe: “Sem um relançamento do financiamento público, adeus ao direito à saúde”

Cartabellotta: “As comparações internacionais dos gastos per capita em saúde pública para 2022 indicam que na Europa a Itália está à frente apenas dos países do Leste (excluindo a República Checa), bem como de Espanha, Portugal e Grécia. E entre os países do G7, que assumiremos a presidência em 2024, estamos a criar uma lacuna que não pode agora ser colmatada.” Tabelas

Enormes défices de financiamento, escassez progressiva de profissionais de saúde, modelos organizacionais ultrapassados, incapacidade de reduzir a desigualdade e a progressão inevitável do sector privado levaram à erosão gradual do direito constitucional à protecção da saúde, particularmente em regiões do mundo. Sul: “Princípios Básicos do Serviço Nacional de Saúde (SSN) – Anunciar Nino CartabellottaPresidente da Fundação GIMBE – Inclusão, igualdade e justiça foram traídas, e hoje as palavras-chave do nosso SNS são muito diferentes: listas de espera intermináveis, serviços de emergência sobrelotados, aumento da despesa privada, acesso desigual aos serviços, inovações inacessíveis e migração para obter sobre cuidados de saúde e abandono de cuidados.”

Neste contexto, a questão do financiamento público dos cuidados de saúde tem suscitado polémica política há meses, dada a enorme dificuldade que as regiões enfrentam em garantir a qualidade adequada dos serviços, a incapacidade do governo em fornecer “refeições Covid” e, em geral, a ausência do tema “assistência à saúde” na agenda da AP. “Por esta razão – explica Cartabellotta – com a iminente nota de atualização do Documento Económico e Fiscal (NaDEF) e, sobretudo, à luz do debate sobre a lei orçamental de 2024, a Fundação GIMBE analisou os gastos com saúde pública nos países da OCDE em a fim de fornecer dados objetivos úteis para comparação política e debate público e para evitar qualquer forma de exploração.

A fonte usada é o banco de dados Estatísticas da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, atualizado em 3 de julho de 2023 com dados de 2022 (ou ano mais recente disponível) para países da OCDE: Gastos com saúde pública, como porcentagem do PIB e per capita em dólares atuais de paridade de poder de compra. A despesa pública com a saúde envolve diferentes regimes de financiamento para cada país, e geralmente prevalece um destes regimes: tributação geral (por exemplo, Itália e Reino Unido), seguro social obrigatório (por exemplo, Alemanha e França), seguro privado obrigatório (por exemplo, EUA e Suíça). ).

Gastos públicos com saúde em percentagem do PIB. A despesa pública do nosso país em 2022 foi de 6,8% do PIB, 0,3 pontos percentuais abaixo da média da OCDE de 7,1% e da média europeia de 7,1%. Treze países europeus investem mais do que a Itália em percentagem do PIB, com uma diferença que varia entre +4,1 pontos percentuais para a Alemanha (10,9% do PIB) e +0,3 pontos percentuais para a Islândia (7,1% do PIB) (Figura 1). .

Gastos públicos em saúde per capita. Em Itália, a despesa per capita com a saúde pública em 2022, que equivale a 3.255 dólares, também permanece abaixo da média da OCDE (3.899 dólares) por uma diferença de 644 dólares, e da média dos países europeus (4.128 dólares) por uma diferença de 873 dólares. , 15 países investem mais do que nós nos cuidados de saúde, com uma diferença que varia entre +583 na República Checa (3.838 dólares) e +3.675 na Alemanha (6.930 dólares) (Figura 2). A diferença com os países europeus aumentou gradualmente desde 2010, após cortes e financiamento público, para atingir 590 dólares em 2019; Foi então ampliado ainda mais nos anos da epidemia, quando, em todo o caso, outros países europeus investiram mais do que o nosso, face ao aumento acentuado das despesas com saúde em Itália (Fig. 3). “À atual taxa de câmbio dólar/euro – define Cartabellotta – a diferença com a média dos países europeus da região da OCDE é hoje superior a 808 euros per capita, tendo em conta a população residente no ISTAT em 1 de janeiro de 2023 em excesso de Para 58,8 milhões de pessoas, traduz-se num enorme número de mais de 47,6 mil milhões de euros.

Tendência das despesas per capita em saúde no período 2008-2022 no Grupo dos Sete. A comparação com outros países do G7 sobre a direcção da despesa pública 2008-2022 (Figura 4) é dura e da qual emergem alguns dados particularmente importantes. Em primeiro lugar, nos outros países do G7 (com excepção do Reino Unido) a crise financeira de 2008 não afectou de todo a despesa pública per capita com a saúde: de facto, depois de 2008, a tendência de crescimento permaneceu estável ou mesmo crescente. Por outro lado, a tendência em Itália estabilizou-se em grande parte desde 2008, o que sempre fez o nosso país durar. Em segundo lugar, explica Cartabellotta, “Entre os países do G7, a Itália sempre foi o último em termos de despesa pública per capita: mas se em 2008 as diferenças com outros países eram modestas, agora não é possível colmatar o défice de forma contínua e gradual. financiamento público.” nos últimos quinze anos.” Na verdade, em 2008, todos os países do G7 atribuíram entre 2.000 e 3.500 dólares para despesas públicas per capita, e o nosso país ficou atrás do Japão; E em 2022, enquanto a Itália permanece em último lugar, com um gasto per capita de 3.255 dólares, a Alemanha duplicou esse valor para quase 7.000 dólares. Por fim, o Presidente comentou: “Se todos os países do G7 aumentarem os gastos públicos per capita de 2019 a 2022 para lidar com a pandemia, a Itália ficará atrás apenas do Japão”. Mas acima de tudo, depois da emergência do coronavírus, o fosso com os outros países europeus do G7 continua a aumentar: de facto, os gastos com saúde pública no nosso país em 2022 aumentaram, em comparação com 2019, em 625 dólares, ou quase metade dos gastos franceses. (US$ 1.197) e 2,5 vezes menos que o alemão (US$ 1.540) (Tabela 1).

Cartabellotta conclui que as comparações internacionais dos gastos per capita em saúde pública para 2022 confirmam que na Europa a Itália está à frente apenas dos países orientais (com exceção da República Checa), bem como de Espanha, Portugal e Grécia. Entre os países do G-7, que assumiremos em 2024, estamos a reorganizar as lacunas que agora não podem ser colmatadas, resultado das políticas míopes dos últimos 20 anos que subinvestiram e/ou subinvestiram na saúde. . A Care ignora – ao contrário de outros países – que o grau de saúde e bem-estar da população afeta o crescimento do PIB. Por outras palavras, a saúde pública é uma prioridade que deve ser investida numa base contínua e não um custo que deve ser repetidamente cortado. E é por isso que o nosso país precisa urgentemente de inverter o rumo, com sinais claros já na NaDEF 2023 e, acima de tudo, na próxima lei orçamental. Caso contrário, seria um adeus ao direito constitucional à proteção da saúde.

