Intermania: Tomori e Barella foram expulsos e foi aí que os árbitros toleraram “Vava” | primeira página

a contagem regressiva. Ainda faltam onze dias para o jogo com o Inter de Milão, mas o período de descanso das seleções não nos impede de já respirar o ar do derby. As primeiras polêmicas vêm dos rossoneri, que terão que dispensar o suspenso Tomori (expulso pelo segundo cartão amarelo em Roma) e apontar o dedo para Barella.. Após cobrança de chute de Arthur, o meio-campista nerazzurri desviou a bola para o árbitro porque o brasileiro da Fiorentina não havia feito o cartão amarelo. E no final do primeiro tempo depois disso foi Reservado para protestos, Marchetti foi enviado para o Inferno. que não viu nem ouviu. Ou finja não ver ou ouvir.

Mesmo metrô – E aqui surge a pergunta: o julgamento foi bom ou errado? Na minha opinião, foi bem. Por que Os árbitros tendem a compreender as frustrações dos jogadores e a tolerar alguma ‘maldição’: não cara a cara, mas quando os jogadores se afastam deles. Tal como Barella, e no mesmo dia do torneio, outro internacional dos Blues foi autuado por protestar: Zakagni na Lazio do Nápoles com Colombo.. Certo ou errado, o importante é que a escala seja sempre a mesma. Assim como nos casos de Barella e Zaccani: um cartão amarelo pode ser suficiente.