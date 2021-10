Austrália, granizo terrível destrói tudo em Queensland, comprimidos de 15 cm. Vídeo »ILMETEO.it

Meteo Chronicle Direct: Austrália, frio terrível destrói tudo em Queensland, comprimido de 15 cm. Vídeo

Na Austrália, gigantescas bombas de granizo de 15 cm caíram nas últimas horas ao norte de Mackay, em Queensland, causando danos a veículos e estruturas. Uma tempestade de granizo atingiu as áreas de Bloomsbury e Yalborough na tarde de terça-feira (hora local, esta manhã na Itália). Os moradores relataram granizo de dimensões impressionantes, bolas de neve, de até 15 cm de diâmetro, que penetravam nos telhados de muitas casas.

Fortes tempestades se estendem de Townsville até Hervey Bay, e um alerta de tempestade foi emitido, trazendo granizo e ventos prejudiciais para a costa central de Queensland, bem como uma série de outras ondas de tempestade, disse Shane Kennedy do Met Office na terça-feira . Townsville.

É primavera na Austrália, a estação das tempestades mais mortais e começou com fenômenos de importância excepcional. Discutindo sobre a verdade no Met Office, parece que as descobertas coletadas no granizo podem ser as maiores já documentadas na Austrália.