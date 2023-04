Cub reino das mentiras

O procurador-geral do Missouri, Schmidt, juntamente com o procurador-geral da Louisiana, Landry, questionaram Anthony Fauci (chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas) em dezembro passado [NIAID]) em um longo questionamento. O chefe do órgão que emitiu as normas de censura do setor farmacêutico para todo o Ocidente, tão defendidas pela grande mídia, se viu sentado em brasas e pode ter pensado que poderia se safar novamente, mas não parece ser o caso. Isso é por enquanto.

Em maio deste ano, com base nas declarações de Fauci transformadas em total contradição e falsidade pelos perfis de Elon Musk no Twitter, os dois juízes entraram com uma ação condenando o governo Biden, investindo pessoalmente Joe Biden e Anthony Fauci, além de envolver todo o Departamento de Estado dos EUA. Segurança Interna e dezenas de agências federais, incluindo inicialmente o FBI. O estado profundo americano, então, está finalmente no banco dos réus! A ação alega que um grande esforço coordenado foi realizado pela associação criminosa, o estado profundo, ou seja, um estado com poder administrativo permanente independente do vencedor da eleição. Esta organização visa usar a Big Tech (Facebook, YouTube, Twitter, etc.) para censurar e manipular as percepções dos americanos (dos cidadãos, aos serviços de notícias, à mídia) sobre questões envolvendo o laptop para relatar o tráfico humano e Hunter Biden. Os subornos na Ucrânia, a falta de integridade eleitoral da eleição presidencial de 2020, a origem do COVID-19 e, por último, mas não menos importante, o ceticismo persistente sobre uma vacina COVID-19. Aqui estão as maneiras pelas quais Fauci e o governo Biden estão cometendo crimes graves:

a) Fauci alegou que não sabia que sua equipe de comunicação estava coordenando com os chefes de organizações nas mídias sociais para impedir “desinformação e desinformação”, até que foi forçado a admitir que estava de fato ciente de algumas instâncias de coordenação.

b) Fauci repetidamente afirmou que o COVID-19 era um vírus natural, mas dois anos depois ele mesmo negou essa tese. Fauci já disse várias vezes que a desinformação (a definição de informação da qual ele discorda) coloca vidas em risco, mas a pressão do procurador-geral da Louisiana não conseguiu argumentar se o rótulo ‘desinformação’ sobre a origem do Covid19 são suas teses expressas em 2020 ou seu país, mas diferente do anterior, em 2022.

c) Fauci recusou-se a definir a pesquisa sobre “ganho de função” dizendo que era um termo muito amplo para definir, privando assim qualquer de suas avaliações de um caráter científico mínimo.

d) Fauci repetidamente afirmou que não entendia algo, por exemplo, em um ponto ele mentiu quando alegou que não sabia o que era a Meta (empresa controladora do Facebook), até que mais tarde ele foi forçado a admitir que, na verdade, eu sabia exatamente o que era meta. Documentação inequívoca foi produzida, consistindo em várias gravações de áudio atestando como ele sabia o que era Meta e o que exatamente significava.

e) Outra prática típica de mentira de Fauci, configurando delitos múltiplos, ocorreu quando ele foi forçado a admitir que havia feito contato formal e, portanto, sabia das circunstâncias de uma pessoa-chave ou de um relatório-chave, mas tentou minimizar sua importância, sugerindo que ao revisar os dados Ele estava distraído e não os leu com atenção, ou não era um especialista nesse sentido e, portanto, não entendeu totalmente seu significado e implicações científicas.

f) Outra tática de defesa judicial muito insincera da parte de Fauci foi a de “contornar o barril”, ou seja, colocar seus subordinados distantes em apuros. Essa tendência é repetida em seu depoimento, no qual ele descaradamente argumentou que enquanto ele, o chefe do NIAID, com seu orçamento de $ 6 bilhões por ano e uma multidão dos mais diversos e qualificados ‘especialistas’ do mundo, não tinha conhecimento do que os relatórios assinadas por ele estivessem aparecendo na América e no mundo, funcionários anônimos serão responsáveis ​​por gravíssimas deficiências de natureza científica.

g) E, finalmente, a coisa mais perigosa de todas. Fauci argumentou que a hidroxicloroquina é “perigosa” e tem efeitos colaterais “tóxicos”. Essa afirmação era falsa, porque o HCQ é um dos medicamentos mais seguros conhecidos pelo homem, mas também porque a “vacina” COVID matou dezenas de milhares e prejudicou milhões de americanos. Da mesma forma, o tratamento médico de Fauci, remdesivir, não mostrou nenhum efeito positivo no tratamento de COVID e também é altamente tóxico, conforme indicado no folheto.

h) Fauci alegou que a hidroxicloroquina era ineficaz no tratamento de COVID, mas a resposta ao interrogatório não citou um único estudo para apoiar sua afirmação, afirmando que referências a estudos que apoiam suas reivindicações não passaram por sua cabeça na época, daí suas decisões . Por outro lado, Fauci afirmou não conhecer nenhum dos 371 estudos sobre a hidroxicloroquina que comprovam a sua eficácia no tratamento da doença, alegando que desconhecia isso, confirmando o seu desconhecimento neste sentido mesmo quando existe uma lista de publicações científicas assinada por cientistas. No topo de importantes universidades e institutos de pesquisa.



Graças ao nosso canal Telegram, você pode se manter atualizado com a publicação de novos artigos de cenários econômicos. ⇒ gravar imediatamente ⇒