Israel, nenhum líder do Partido Comunista Hai Shaolian morreu com o vírus Corona. Mesmo do hospital encorajou o protesto – Corriere.it

Ele foi um dos mais famosos organizadores de protestos contra vacinas, máscaras e corredores. A última selfie com oxigênio: “Não desista, o estado está usando métodos criminosos coercitivos conosco”

Ei Shaolian Em Israel, ele foi um dos mais famosos organizadores de protestos contra pistas verdes, máscaras e vacinas: ele morreu ontem de Covid em um hospital em Holon. Mas até o último momento, ele exortou seu povo a continuar as manifestações. E a mídia israelense já lembrou que Shaulian havia postado no Facebook há poucos dias Uma foto dele do hospital ligado a um respirador Tubo de terapia de oxigênio e pulmão.

Na mesma carta, ele pediu que não parassem os protestos sobre a necessidade de vacinação: “O Estado está agindo com métodos criminosos coercitivos contra nós. Não desista! O Corredor Verde não entrará em Israel e não tem nada a ver com o vírus Corona e nada a ver com vacinas, mas tem a ver com coerção ”.