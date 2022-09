Miller, então o homem que ataca a Europa sai impune com os pênaltis – Corriere.it

A partir de Federico Fubini e Viviana Mazza enviados para Kyiv

CEO da Gazprom deixa Bruxelas para veto Orbn. Também não foi afetado Vladimir Potanin, o empresário e empresário de gás mais rico da Rússia, Leonid Mikhelson

A mensagem do governo dos EUA sobre o envio de milhões de dólares de Moscou para partidos amigos colocou as sanções no topo da agenda europeia. Mas não com o objetivo de afrouxar o controle sobre Moscou, também devido aos métodos usados ​​na Financiamento oculto da inteligência de Putin Para atividades estrangeiras (Svr). rei As ações tomadas em Bruxelas nos últimos seis meses estão, na verdade, bloqueando os canais russos de apoio a alguns políticos europeus.

Dinheiro de Moscou Muitas vezes, é enviado aos beneficiários por meio de Comércio global. Alguns exportadores para a Rússia foram autorizados a faturar valores muito superiores ao valor de mercado de suas mercadorias, por Crio Os fundos são transferidos para o beneficiário Na forma de doações de um empresário para uma potência política em seu país. o As penalidades quebram esta engrenagemPorque reduz as exportações europeias para a Rússia (por isso mesmo, a diplomacia americana desconfia de qualquer pedido de flexibilização das medidas). Dasha Zarevna, porta-voz do gabinete do presidente ucraniano Zelensky, diz correio: Minha impressão pessoal é que as sanções criaram muitas dificuldades para essas operações. Portanto, parece provável que nos próximos meses, pressionar Moscou ou pelo menos defender decisões já tomadas volte à agenda em Bruxelas. Principalmente porque a Ucrânia exige, agora que a fraqueza do complexo militar-industrial russo é palpável nos campos de batalha. Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, disse na sexta-feira que, por enquanto, enquanto pedimos a nossos parceiros que aumentem as sanções, seria errado falar sobre mitigação. Os russos por acaso desaceleraram sua ofensiva ou pararam de matar os ucranianos? READ Em jornais e revistas sobre Fatto Quotidiano de 10 de outubro: Passagem Verde: Praças Cheias e Crocodilos. Bumerangue anda por toda a Itália, ataques fascistas em Roma

Certamente, ainda há um longo caminho a percorrer, porque os aparatos em Bruxelas visam minar financeiramente o regime de Putin Ainda há vazamentos visíveis. As questões mais originais são os medos Alexey Miller, O autor da chantagem do gás Vladimir Putin contra a Europa, pois é estreito CEO da Gazprom. Miller ainda é hoje Não incluído nas listas de sanções europeias: Os seus bens não foram apreendidos e ele próprio pode viajar na União Europeia como qualquer um dos seus cidadãos. A decoração conhecida por muitos nos palácios de Bruxelas: Victor Orb Hungria veta sanções contra Miller (E acabou de assinar um excelente contrato de fornecimento com a Gazprom.) No momento, eles também estão protegidos de sanções Vladimir Potanino homem que é considerado o homem mais rico da Rússia pelo valor dos ativos Forbes Em US$ 24,4 bilhões, e O magnata do gás Leonid Mikhelson (proprietário de bens semelhantes). Nesse caso Parece que o veto veio de ParisSegundo alguns observadores europeus. Certamente o papel estratégico da Potanin para o fornecimento de níquel para a indústria automobilística europeia e Mikhelson tem acordos com a empresa francesa Tot



o. A Hungria também resgatou o magnata dos trens Andrei Pokarev.

As mesmas penalidades aos bancos ainda revelam brechas na rede. E não apenas porque as instituições afetadas por Bruxelas são apenas nove, das cerca de 750 que poderiam ser usadas para contornar a proibição do comércio com a Rússia. Há mais. À luz do acordo Sobre a exportação de trigo ucraniano, Bruxelas no final de julho dissolveu algumas atividades do Banco da Rússia (controlado por Yuri Kovalchuk e Nikolai Shamalov, aliados de Putin) e Promsvyazbank (o banco mais utilizado pela indústria militar de Moscou). Outro retrocesso ocorreu no verão com o afrouxamento de algumas sanções que complicaram a exportação de petróleo russo para países como Índia ou China. Foi, sem dúvida, uma tentativa de acalmar os preços globais do petróleo bruto. Mas o silêncio de Bruxelas sobre todos esses contratempos é indicativo de constrangimento. Indica que esta guerra econômica com a Rússia exigirá nervos de aço, Porque eles permanecem longos e cheios de armadilhas. READ Uma mãe de 31 anos morreu com seus cinco filhos