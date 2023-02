Putin está sozinho, até os países da antiga União Soviética estão se separando da Rússia e procurando novos aliados

Por mais de vinte anos a política externa de Rússia Persegue agressivamente dois objetivos principais. O primeiro – como explica Aldo Ferrari, chefe do ISPI Rússia, Cáucaso e Ásia Central e professor da Universidade Ca’ Foscari de Veneza – consiste no desejo de manter um papel fundamental no espaço pós-soviético, chamado de “próximo” , em particular evitando uma maior expansão interna da OTAN após a que aconteceu em 2004, que também incluiu as três repúblicas bálticas. O segundo objetivo, Ferrari continua em sua análise, foi apontado pela primeira vez por Yevgeny Primakov, o ministro das Relações Exteriores e primeiro-ministro de Yeltsin, e depois alcançado pelo menos parcialmente por Presidente russo Vladimir Putin Desde o início de sua ascensão ao poder: “Trata-se de construir um novo cenário político internacional baseado em um equilíbrio multipolar, rejeitando assim a hegemonia americana e, de forma mais geral, a reivindicação ocidental de primazia não apenas política, econômica e militar, mas também no campo de valores”.

relacionamentos difíceis

Mas com a invasão da Ucrânia por Moscou, o cenário mudou e as relações entre a Federação Russa e as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central tornaram-se cada vez mais complexas e turbulentas. Com efeito, o Kremlin tem de enfrentar a hostilidade de Estados anteriormente leais, que, ao perceberem as grandes dificuldades enfrentadas pelo exército russo na Ucrânia, simpatizaram, de forma um tanto velada, com Volodymyr Zelensky. O que também indica que eles estão prontos para mudar na frente, dado o desenvolvimento da situação. Em um estudo aprofundado, autoridades de ex-estados soviéticos na Ásia Central e no Cáucaso dizem que a guerra levou seus governos a buscar soluções para reduzir a dependência de Moscou, voltando-se para potências concorrentes, incluindo Turquia, Europa e Oriente Médio. Países. Moscou reage com nervosismo, mas também com firmeza, ao ver sua capacidade de afirmar sua influência desmoronar gradualmente. Durante décadas, a Rússia foi “um regente no norte da Eurásia, onde nada pode acontecer que não satisfaça o Kremlin”, afirma Ekaterina Shulman, especialista em política russa. “Agora as coisas parecem estar mudando, é improvável que a Rússia saia mais forte da guerra na Ucrânia e isso torna difícil, no mínimo, impor sua vontade aos vizinhos.”

Novos links

A invasão também levou aliados tradicionais, como o Cazaquistão e a Armênia, a construir relações ativas com potências que Moscou há muito procura manter sob controle na região. A Armênia sofreu ataques violentos em Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão e até agora Moscou sempre protegeu os armênios dos alvos dos países vizinhos, graças aos vastos recursos energéticos que a Armênia possui. Após o ataque, a Armênia fez um apelo desesperado a Putin pedindo-lhe que interviesse, um pedido que caiu em ouvidos surdos pela razão óbvia de que as forças russas estavam envolvidas na Ucrânia. Outra república inquieta é o Cazaquistão, cujo ponto forte são suas enormes reservas minerais e energéticas: o presidente Kasym-Jomart Tokayev está constantemente em busca de autonomia e não hesita em criticar publicamente a Federação Russa. Não concordou com a conquista da Ucrânia, nem com a reivindicação da independência de Donetsk e Luhansk, pelo contrário, preferiu instalar-se em Bucha, cidade ucraniana onde ocorreram massacres às mãos das forças russas, de alguns tendas, casas típicas de nômades. cazaques. É aqui que os soldados ucranianos que precisam descansar e se refrescar após uma luta são bem-vindos.

o óleo

Putin anunciou sua invasão em 24 de fevereiro de 2022, e na época citou o Cazaquistão como modelo exemplar de relacionamento com os países da ex-União Soviética. Ele enviou tropas para ajudar o presidente a reprimir os sangrentos tumultos de janeiro, mas Tokayev discordou publicamente da guerra do Kremlin, permitindo que centenas de milhares de russos fugissem para o Cazaquistão. “A Rússia está se tornando cada vez mais tóxica”, ataca Bebet Absenpetov, ex-membro do conselho do principal banco do Cazaquistão, o Kazkommertsbank JSC. “O que você faz quando seu vizinho é tão imprudente e você não pode ir embora?” O oleoduto através do qual o Cazaquistão envia cerca de 80% de suas exportações de petróleo passa pela Rússia até o porto de Novorossiysk, no Mar Negro, a menos de 160 quilômetros da Crimeia ocupada. Em novembro, o Cazaquistão disse que aumentaria as exportações de petróleo através do Mar Cáspio em 1,5 milhão de toneladas, bombeando petróleo no oleoduto Baku-Ceyhan, que vai do Azerbaijão à costa mediterrânea da Turquia. Tokayev anunciou que os fluxos ao longo da rota, que contorna a Rússia, podem subir para 20 milhões de toneladas. .

canais comerciais

O vizinho Uzbequistão, que depende fortemente do comércio com a Rússia, vinha tentando se abrir para novas alianças mesmo antes da guerra. Em julho, assinou um acordo de cooperação com a União Europeia. E em dezembro, após a segunda reunião do Novo Diálogo de Parceria Estratégica com os Estados Unidos, uma declaração conjunta saudou “o desejo da nação de estabelecer novas rotas comerciais e diversificar os mercados de importação e exportação”. Como resultado das sanções internacionais em resposta à guerra que fechou as rotas comerciais ocidentais da Rússia, os ex-vizinhos soviéticos de Moscou tornaram-se mais importantes como canais de comércio. As exportações para a Rússia de outros membros da União Econômica Eurasiática liderada por Moscou – Bielo-Rússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão – também aumentaram, assim como as exportações turcas para a Rússia.