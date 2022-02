Síria, líder do ISIS morto durante ataque dos EUA se explodiu. 13 vítimas, até 6 crianças. Biden: ‘ato desesperado de covardia’

Forças Especiais dos EUA mataram Khalifa Abu Bakr al-Baghdadi dirigindo país islâmico. A notícia veio do presidente americano, Joe BidenAnunciando o novo califa, Abu Ibrahim al-Hashimi al-QurayshiEra ‘Fora do campo de batalha’. Fontes americanas informaram que o líder do ISIS foi morto ao se explodir com uma bomba em sua posse. Com esse processo, queríamos “proteger o povo americano e nossos aliados”, acrescentou o presidente em nota “Tornar o mundo mais seguro”. O presidente explicou que todos os soldados americanos estão bem e com boa saúde, embora a operação, segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos na Síria, tenha levado amatou 13 pessoasincluindo também 4 mulheres e 6 crianças. Mas essas mortes, que funcionários dos EUA ligaram à explosão da bomba nas mãos de Al-Quraishi.

Falando à imprensa, Biden voltou à questão das mortes de civis:Tomamos todas as precauções possível proteger os civis”, mas a decisão de Al-Quraishi de se explodir, um ‘Negócio desesperado de queijo’, tudo em vão. Então ele enviou uma mensagem aos líderes da jihad:Nós vamos buscá-lo em todo o mundoonde quer que você se esconda.”

As notícias da incomum operação militar terrestre dos EUA na Síria chegaram esta manhã. Pela forma como foi realizado e de acordo com algumas fontes anônimas, o objetivo do falso ataque deveria ser um alto escalão na organização terrorista, já que os assassinatos direcionados geralmente são realizados usando Drones E sem pôr em perigo os militares dos EUA. Neste caso, porém, os homens Washington Eles colocam seus sapatos no chão em uma área mesmona parte oeste do país, perto da fronteira com Turquiaonde travaram um tiroteio que durou cerca de três horas com milicianos locais fortificados com suas famílias.

Como prova das informações recebidas, o observatório publicou um vídeo em que corpos sem vida de homens e até crianças foram vistos no chão. Esta é a mesma área onde o Califa anterior estava em 2019 ProblemasAl-Baghdadi. Hoje foi o ataque mais importante na província Idlib Do ataque dos EUA em 2019, no qual o fundador da organização jihadista foi morto.

Al-Quraishi sucedeu o fundador do califado em 2019, depois que ele foi morto em um ataque semelhante também organizado pelos Estados Unidos. veio depois Meses de conflitos internos Entre as várias facções do poder islâmico, ele era o homem que o falecido califa chamava de seu sucessor. É ele quem participou com al-Baghdadi durante os dias de fundação da organização, bem como sua prisão em “Universidade da Jihad”onde o nome do campo de concentração americano foi alterado Boca campem um Iraque. Não foi por acaso que ele foi considerado um dos mais importantes teóricos do ISIS. Por isso e graças à longa luta do lado do líder Estado IslâmicoO terrorista tem desempenhado um papel central nos processos decisórios do grupo, na medida em que é considerado uma das mentes por trás Perseguição da população Yazidi.

Nesses dois anos, al-Quraishi agiu em completo sigilo, cercado apenas por alguns homens de confiança, sem nunca aparecer em público, e também porque havia herdado uma organização muito enfraquecida pela retomada de território pelas coalizões ocidentais e russas. Sabemos que ele nasceu para um Uma família de descendência turcomana na cidade Tal Afarcerca de 80 quilômetros de Mossul, a antiga capital do Iraque para o ISIS, o que o tornou um dos poucos não árabes à frente da organização terrorista. O filho de um pregador sunita era como al-Baghdadi Profundo conhecedor de textos sagradosO assunto de seus estudos de graduação.

Sua vida antes de abraçar o terrorismo islâmico é semelhante à de muitos membros do ISIS e Al Qaeda No Iraque: Um ex-oficial do exército chefiado por Saddam Husseinfez parte do anfitrião Soldados ex-baathistas que então disponibilizaram suas capacidades militares e táticas ao ISIS. A virada ocorreu em 2004, quando, após a queda do Presidente A ascensão de grupos como a Al-Qaeda no Iraque é liderada por um sanguinário Abu Musab al-ZarqawiComo outros oficiais leais a ele, ele acabou no centro de detenção de Camp Bucca nos mesmos anos em que al-Baghdadi também foi detido. Lá, como seus outros futuros camaradas, ele se radicalizou, motivado pela presença de outros líderes islâmicos e notícias de abusos por parte dos militares norte-americanos em uma prisão. Abu Ghraibonde alguns dos presos do campo Bucca vieram.