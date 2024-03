Putin pede energia nuclear, “tropas na fronteira finlandesa” – Europa

A Rússia possui armas nucleares “mais avançadas” do que os Estados Unidos e, se necessário, “estamos prontos do ponto de vista técnico-militar” para utilizá-las.

O alerta, feito por Vladimir Putin em entrevista à televisão estatal, é acompanhado por uma referência à doutrina militar de Moscovo, que permite o uso de tais armas apenas em resposta a ameaças à “existência” do Estado ou à sua “soberania e soberania”. .” “Independência.” Acrescentou ainda que nunca pensaria em usar armas nucleares tácticas na Ucrânia em 2022, desmentindo as notícias que circulam nos Estados Unidos da América.

É uma garantia que não convence completamente os nossos vizinhos ocidentais. Especialmente desde que Putin anunciou o seu desejo de posicionar as suas forças ao longo da fronteira com a Finlândia, que acaba de aderir à NATO ao lado da Suécia. “É um passo absolutamente sem sentido para ambos os países do ponto de vista da protecção dos seus interesses nacionais”, disse o chefe do Kremlin, porque “não tínhamos forças lá e agora elas estarão lá, e não havia sistemas de destruição e agora eles estarão lá. Ele aparece.”

O primeiro-ministro finlandês, Petri Orbo, respondeu enfatizando que o seu país trabalharia para “fortalecer a defesa e fortalecer as fronteiras”, que descreveu como “pilares básicos”. O presidente lituano, Gitanas Nauseda, repetiu o seu comentário sobre o ataque a Leonid Volkov, o antigo braço direito do líder da oposição russa Alexei Navalny, que morreu sob custódia no seu país: “Ninguém aqui tem medo de você”. Na conclusão de uma reunião bilateral com Emmanuel Macron na noite de terça-feira em Paris, Noseda disse que precisamos “pensar seriamente na ideia de enviar forças para a Ucrânia”. Uma hipótese recentemente levantada pelo Presidente francês, e Putin voltou a ela na sua entrevista.

O presidente russo afirmou que a presença de unidades militares da NATO na Ucrânia “não mudará a situação no campo de batalha, como é o caso do fornecimento de armas” a Kiev. Acrescentou então que acredita nas garantias de Washington de que não enviará soldados para lutar, porque o presidente Joe Biden é “um homem, um representante da escola política tradicional”. Mas alertou que “os países que dizem não ter linhas vermelhas em relação à Rússia devem compreender que a Rússia não terá linhas vermelhas em relação a eles”.

Moscovo adotou um tom decididamente mais pacífico quando se dirigiu ao Papa Francisco, a quem Putin enviou uma mensagem de bons votos no 11º aniversário da sua eleição para o papado. A este respeito, a embaixada junto da Santa Sé descreveu o Papa como um “verdadeiro e sincero defensor da paz”, que apelou a Kiev, numa entrevista à televisão suíça, para ter a “coragem da bandeira branca” para iniciar as negociações. O escritório diplomático acrescentou que o Papa é “um dos poucos líderes que tem uma visão estratégica honesta dos problemas do mundo”.

Entretanto, o Comité de Representantes Permanentes junto da UE (Coreper) deu luz verde ao Mecanismo de Assistência à Ucrânia (UAF) para fornecer ajuda militar urgente a Kiev. A medida vale 5 mil milhões de euros para 2024 e prevê a possibilidade de adquirir armas – e receber compensações do Fundo – no mercado internacional caso a indústria europeia não consiga processar rapidamente as encomendas. Entretanto, Moscovo anunciou que interceptou outros 58 drones ucranianos lançados no seu território entre a noite passada e esta manhã, e que duas refinarias de petróleo foram bombardeadas: uma em Ryazan, onde o governador relatou um incêndio e algumas pessoas feridas, e uma em Novoshakhtinsk. , Oblast de Rostov-on-Don, que teve que suspender as atividades. Mas o comandante das forças armadas em Kiev, Oleksandr Sirsky, disse que a situação no campo de batalha era “difícil” e que as forças russas poderiam estar prontas para atacar profundamente as linhas ucranianas na região oriental de Donetsk.

