“Agente Chauvin é culpado de assassinato” – Corriere.it

Washington – culpado. Três vezes culpado. Policial Derek Chauvin George Floyd foi morto. O júri decidiu rapidamente, após apenas dez horas de debate e sem pedir esclarecimentos ao tribunal de Minneapolis. Agora, o juiz Peter Cahill deve determinar o tamanho das sentenças dentro de seis a oito semanas.

Três acusações foram feitas contra Chauvin. Culpado nos três casos: homicídio culposo, mas presumindo agressão ou agressão à pessoa, sem levar em conta as possíveis consequências; Assassinato devido a comportamento perigoso e negligente; Homicídio não intencional causado por comportamento excessivamente arriscado. As penas básicas variam de 10 a 15 anos de prisão para as duas primeiras acusações; Cinco anos para o terceiro. Somente em circunstâncias agravantes, como um homicídio cometido perante testemunhas menores, seria possível chegar a 40 anos de prisão.. É uma frase histórica para a América. Essa é a frase que uma grande parte do país esperaria. Começando de Joe Biden, que quebrou o silêncio ontem, antes da notícia: Eu oro a Deus para que o julgamento seja correto. Minha A evidência é esmagadora. Só digo isso agora porque o júri está recuando. Em seguida, o presidente falou novamente à noite com um discurso na televisão no qual ele agora exortava o país a permanecer unido. “Estamos aliviados”, disse Biden, que falou ao telefone com a família de Derek Chauvin. O advogado da família da vítima, Ben Cromo, postou um vídeo da ligação no Twitter. Comentando sobre a morte de seu parente, o presidente disse: “Não há nada que possa melhorar as coisas, mas pelo menos há justiça.”

O presidente Biden e o VP Harris ligam para a família Floyd após um veredicto de culpado! Obrigada Incorporar um Tweet E VP Pelo seu apoio! Esperamos contar com você para a reforma policial de que precisamos na América! ?? pic.twitter.com/cg4V2D5tlI – Ben Crump (@ AttorneyCrump) 20 de abril de 2021

Os jurados dos doze, seis brancos, quatro afro-americanos, duas outras etnias, cinco homens e sete mulheres, estavam trancados na sala de reuniões desde segunda-feira à noite. Eles recuperaram evidências e, acima de tudo, vídeos inéditos de julgamento, baseados em imagens capturadas por câmeras corporais de clientes, câmeras de segurança e telefones celulares de testemunhas. O promotor voltou a mostrar a sequência que irritou o mundo: Chauvin pressiona o joelho no pescoço de George, algemado e tenso, o estômago no chão.Nove minutos e 29 segundosNaquela noite, 25 de maio de 2020. Esses são os pneus que no ano passado geraram uma onda de protestos em várias cidades dos Estados Unidos, liderados pelo movimento Black Lives Matter. Testemunhas convocadas para o tribunal comentaram sobre a dor, e muitas vezes chorando, no local. Entre eles está uma menina de nove anos: muito triste. READ Grã-Bretanha, show sem espaçamento e máscaras como teste para repetição

Em frente ao salão, uma multidão de pessoas saudou a decisão com alívio e canções de alegria. Lá dentro, no cais, Derek Chauvin ouviu o veredicto e foi prontamente levado para a prisão. Homem solitário: Nenhum de seus ex-colegas o defendeu. Na verdade, um dos romances cruciais é definitivamente o do chefe de polícia de Medaria Aradundu, que também é afro-americano. Aquele que anunciou que esta prática, aquele joelho, aquele sorriso, aquela mão no bolso, não faz parte das Regras da Polícia de Minneapolis; Foi uma iniciativa, uma improvisação de Chauvin. O advogado Eric Nelson, advogado de Chauvin, tinha poucas margens. Procure semear dúvidas e desconstruir as reconstruções dos fatos. Mas ela colidiu com a força Imagens intransponíveis. Contra as evidências do relatório médico: George morreu de asfixia, não de overdose de opiáceos. Agora, a tensão em Minneapolis, Minnesota, terminará equilibrada por dias, conforme a Guarda Nacional for implantada com força, com áreas policiais protegidas por muros altos. O alerta também deve retornar para outras cidades, notadamente Chicago e Washington, DC. A palavra agora vai se voltar para a política, para o Congresso dos Estados Unidos, onde a Câmara dos Deputados já aprovou uma lei de reforma policial, com padrões nacionais de treinamento e uso da força.

Acuse ele Chauvin empurrou Três acusações foram feitas. Vamos tentar transferi-lo para nossos casos criminais com uma margem de aproximação inevitável: • Homicídio culposo, mas pressupondo agressão ou agressão à pessoa, sem levar em conta as possíveis consequências; • Assassinato devido a comportamento perigoso e negligente. • Assassinato, Devido a um comportamento excessivamente arriscado.

Cabe ao juiz Peter Cahill determinar o tamanho das sentenças, Que não pode ser combinada com a condenação simultânea dos três crimes. Neste caso vem A maior penalidade é imposta. As penas básicas variam de 10 a 15 anos de prisão para as duas primeiras acusações; E cinco anos para o terceiro. Apenas com circunstâncias agravantes, por exemplo, assassinato premeditado na frente dele Testemunhas menores, Você pode ficar até 40 anos de prisão.

Naquela noite de primavera, tudo parecia calmo. George retorna para seu carro, onde um conhecido o espera, é rapidamente verificado e liberado pelo Agente Patrol. Aqui está o clipe da câmera corporal de Thomas Lynn, Um dos primeiros clientes a entrar em contato com o Floyd. O policial se aproxima. Pegs no vidro, ele imediatamente pede a George para sair. Então ele pegou seu rifle e apontou para o homem que ainda estava de pé no carro: Não atire em mim, sou uma boa pessoa, diga aos meus filhos que os amo, e George grita, claramente assustado e chateado. Exemplo concreto O que é chamado de racismo estrutural: Policiais desconfiam do a priori de homens afro-americanos. Eles têm medo de estar armados, de fazer parte de uma quadrilha de contrabando, etc. Padrões e treinamento devem discriminar. Em outro vídeo, o traficante coloca a pistola de volta no coldre e grita com Floyd: Ponha as malditas mãos no volante. Não: Por favor, senhor, coloque as mãos no volante de acordo com as regras de engajamento.

Palavra do presidente Está entre as narrativas críticas lá Aquela Medaria AradunduChefe da Polícia de Minneapolis, também afro-americano. Ele declara essa prática, isto é Aquele joelho, aquele sorriso, aquela mão no bolso, não faz parte das Regras da Polícia de Minneapolis; Foi uma iniciativa, uma improvisação de Chauvin. Outros funcionários do Departamento de Minneapolis, convencidos ou não, confirmaram a posição de Aradondo. O advogado Eric Nelson, o advogado de Chauvin, não parece ter muita vantagem. Procuram semear dúvidas e desconstruir os fatos. Ele afirma que o agente agiu de maneira razoável e seguiu os procedimentos. tente Isso prova que Floyd não morreu como resultado direto dessa pressãoA partir desse joelho. No entanto, o relato dos médicos é diferente: George morreu de asfixia, não de overdose de opioide.

Espera e politica O júri tinha doze Reunidos na segunda-feira, 19 de abril no Minneapolis Hotel. No último dia preencheram as recomendações. O promotor Steve Schleider disse: Julgue o que você viu com seus próprios olhos e feche a acusação. O advogado Nelson respondeu a todos os fatos, não a um único ponto de vista, Ativistas da África e de outros lugares estão se reunindo há dias. Minneapolis Implantando a Guarda Nacional. Além disso, o estado de alerta em algumas cidades já testemunhou manifestações e alguns confrontos com a polícia. Especialmente ChicagoE a Portland H. Washington. A tensão já atingiu o limite Com Outro afro-americano, Donty Wright, foi morto, Em um subúrbio de Minneapolis, e com uma caixa Adam Toledo, 13, foi morto a tiros por um policial em Chicago.