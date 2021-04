Ohio, polícia mata adolescente negra: protesto irrompe

A polícia em Columbus, Ohio, atirou e matou uma garota negra de 16 anos. Clientes, segundo o jornal Columbus Dispatch, Eles poderiam ter respondido à tentativa de ataque com uma faca. Uma multidão de manifestantes se reuniu perto de uma casa no lado sudeste da cidade onde ocorreu o tiroteio, minutos antes de ser anunciada a acusação do policial acusado de matar George Floyd no ano passado. De acordo com o jornal, a polícia envolvida no tiroteio respondeu a uma chamada de emergência para uma tentativa de roubo por um jovem suspeito.

O prefeito de Columbus, Andrew Ginter, confirmou o tiro fatal, dizendo no Twitter que “uma jovem perdeu a vida tragicamente”. Os policiais envolvidos usavam câmeras no corpo, e o Bureau de Investigação Criminal de Ohio (BCI) abriu uma investigação sobre o caso. “Compartilharemos as informações que pudermos assim que estiverem disponíveis”, escreveu o prefeito nas redes sociais. Peço aos residentes que mantenham a calma e permitam que os investigadores examinem os fatos. “

A vítima é Makiya Bryant. A tia da garota, Hazel Bryant, disse a Al Columbus Dispatch O adolescente morava em um abrigo e brigou com alguém da residência. Ela disse que sua neta deixou cair uma faca que carregava antes de um policial atirar nela várias vezes.

Protestos contra a polícia quando a notícia foi divulgada. Uma mulher que mora no campo de tiro, Kimberly Shepherd, 50, disse aos repórteres que conhecia a vítima: “O bairro definitivamente passou por muitas mudanças nos últimos anos, e essa é a pior coisa que aconteceu aqui e infelizmente Mamo da polícia .