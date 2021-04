Paris – Sim, você decidiu assumir o poder na França, para restaurar suas liberdades e acabar com essa destruição, como ele disse em um de seus vídeos no YouTube Rmy Daillet-WiedemannO homem que era da malásia A inspiração para o sequestro da avó de 8 anos E entregá-lo à sua mãe, a quem foi negado o direito de vê-la. A Operação Lima, que leva o nome de sua mãe Lula e sua filha Mia, terminou com a prisão dos sequestradores e, após alguns dias de fuga, Com a mãe na SuíçaEnquanto a menina foi devolvida à sua avó. Autoridades francesas também divulgaram Um mandado de prisão internacional para Dayel WiedemannQue foi para financiar a operação com três mil euros e que nos últimos meses se tornou uma referência para as teorias da conspiração e resistência à ditadura da saúde.

Che Cinquenta e cinco, pai de oito filhos, filho de um parlamentar de direita, Remy Delette Wiedemann tem um passado como político local no Partido Central de François Bayrou. Presidente da Modem Union em Haute-Garonne em 2008, foi excluído do partido em 2010 e depois Ele se mudou para a Malásia, onde nos últimos anos pediu repetidamente um golpe na França A ponto de fingir, com grande obsessão mitológica, um homem capaz de tomar o poder e salvar o país.

Teses de conspiração Um convicto militante antiaborto contra redes celulares 5G em sua opinião, ferramentas de controle populacional, o inimigo da vacinação Covid, Daily Wiedemann Relançar teses de conspiração do movimento QAnon nos Estados Unidos, Sob o qual o mundo é governado por um governo mundial dedicado ao abuso sexual infantil e atos satânicos. 11 de janeiro passado Lola para MontimageUma ex-empregada doméstica de 28 anos, após o fim do casamento, perdeu a custódia da filha devido à violência contra o ex-marido e impediu a criança de frequentar a escola. Já atraída por teóricos da conspiração e oposição extremista à sociedade, a mulher procurou ajuda na Internet e a encontrou entre os seguidores do “guru” francês na Malásia. READ Protestos em Buenos Aires contra novas restrições ao combate ao Covid - Ultima Ora