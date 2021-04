Luz verde para mergulhar. Em seguida, o submarino desaparece no ar

uma Submarino O contato da Indonésia com 53 pessoas a bordo foi perdido após um exercício próximo a uma ilha BaliUm porta-voz da Marinha da Indonésia disse à mídia local na quarta-feira.

O Comandante em Chefe das Forças Armadas da Indonésia, Tenente General Hadi Tjiganto, disse: “Nangala“(Código de identificação 402), um dos dois submarinos da classe Cakra na frota indonésia, estava participando de um exercício quando perdeu uma chamada de relatório programada. As autoridades de Jacarta acreditam que o submarino desapareceu em águas 60 milhas (95 km) ao norte de Bali.

Enviou dezenas de navios de busca

Tahiganto disse que a Marinha ativou dezenas de navios para explorar a área, incluindo um para estudos hidrográficos, e buscou ajuda em Cingapura e na Austrália, que possuem navios de resgate submarinos. Pouco depois de solicitar ajuda, de fato, o Swift Rescue (SSRV) da Marinha da República de Cingapura foi implantado no Mar de Bali. O Ministério da Defesa disse que o submarino perdeu contato após obter permissão para mergulhar às 03:00 (hora local), e que um helicóptero avistou um ponto negro – provavelmente óleo – próximo ao local estimado de mergulho do barco.

Havia 49 tripulantes a bordo do submarino, além do comandante e três artilheiros. De acordo com a Marinha da Indonésia, o Prof. Falha elétrica Durante o mergulho, isso fez com que o submarino perdesse o equilíbrio, impossibilitando a tomada de medidas de emergência que o teriam permitido voltar à superfície. A última notícia revela a unidade de afogamento no mar, que varia entre 600 e 700 metros de profundidade.

Em serviço desde os anos 1980

A classe Cakra é de fabricação alemã e entrou em serviço na Marinha da Indonésia em 1981: o submarino perdido em particular foi construído em 1979. Tanto quanto se sabe, o “Nanggala” estava no mar para realizar testes à vista de um simulação de incêndio. Amanhã, quinta-feira, 22 de abril. De acordo com os planos do exercício, o submarino deveria lançar um torpedo.

A Indonésia possui atualmente uma frota de cinco submarinos: além dos dois submarinos Cakra, três dos mais recentes Passes de classe, Que foi construído com a Coreia do Sul e planeja comprar mais três até 2024, elevando o total para oito.

O país, que é a maior nação insular do mundo com mais de 17.000 ilhas, enfrenta desafios crescentes no que diz respeito às reivindicações marítimas: em pé de igualdade com outros Estados litorâneos. Mar da China MeridionalJacarta se opõe à tentativa de nacionalização da China. Em particular, nos últimos anos, houve muitos acidentes com navios chineses perto das Ilhas Natuna. Como mencionado Agência de notíciasO presidente Joko Widodo confirmou a soberania do país sobre as águas disputadas no ano passado, durante uma visita às ilhas na orla do Mar do Sul da China.

A visita ocorre uma semana depois que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, insistiu que os pescadores chineses têm liberdade para fazer negócios nas áreas que a China afirma serem áreas tradicionais de pesca, que se sobrepõem parcialmente à zona de exclusividade econômica da Indonésia.

A declaração de Geng gerou descontentamento na Indonésia e levou os militares a aumentar sua presença nas ilhas. Embora a China reivindique essas águas há anos, suas ações recentemente se tornaram mais agressivas com as dezenas de barcos de pesca com bandeira chinesa escoltados por navios da Guarda Costeira, que se infiltraram cada vez mais no Zee indonésio e se recusaram a abandoná-lo apesar das notificações. Emitido pela Marinha de Jacarta.