G20 em Bali, Meloni pede a Biden “desconto” na gasolina. E pode prometer: eu cuido dele – Corriere.it

A partir de Marco Galluzzo enviado para Bali

O Presidente dos Estados Unidos: «Parabéns Georgia, você é a única mulher aqui». Ele expressa a esperança de que a Itália não tenha as posições vacilantes de outros governos anteriores na China (como o liderado por Conte, que assinou o Memorando da Rota da Seda)

Ela chegou aliviada e feliz: quebrou o gelo em mais um fórum internacional, e seu discurso no G-20 recebeu pelo menos dois elogios públicos, do presidente da África do Sul e do primeiro-ministro do Canadá (“On health related files ele disse a ela “Faz muito tempo desde que você não estava em cena”) trudeau). Ele chega à reunião mais do que satisfeito com o confronto com o líder chinês na véspera, ainda motivado pelo resultado. eleições intermediárias: “Querida Georgia, antes de tudo te parabenizo, você merece porque antes de tudo você é a única mulher na mesa dos homens.” Eles conversam por uma hora Giorgia Meloni e Joe Biden. Com a ajuda da equipe, mas principalmente presencial, em inglês, sem a necessidade de tradução, abordando todos os arquivos planejados: China, Ucrânia, crise energética, relações bilaterais.



Talvez os dois momentos mais intensos de seu confronto cara a cara: o primeiro é quando o primeiro-ministro pede ao presidente dos Estados Unidos sua mão de mantimentos e Preços de gasolina O líquido que chega à Itália é de empresas americanas. Eles são privados, mas um pressão moral Biden não ficará indiferente. Meloni pergunta, e Biden garante: “Prometo que cuidarei disso e tentarei atender às necessidades de seu país”. Mas se o primeiro-ministro põe o fardo da crise global na mesa com o aliado, que se lançou sobre o nosso país com grandes consequências económicas, então o presidente americano também tem o que pedir, ou pelo menos registar junto o aliado. Italiano. Ao mesmo tempo que assegura a continuidade da política externa, embora reconheça os seus méritos de ser um “excelente aliado”, o inquilino da Casa Branca não só faz questão de contar a sua conversa com Xi Jinping, como também de manifestar a esperança de que Roma não tenha mais hesitação. As posições de outros governos anteriores, particularmente aqueles que ele lidera José ConteQuem assinou o Memorando da Rota da Seda. READ "Na Índia, o número real de mortes de Covid é 5 vezes maior que os números oficiais. É um massacre de dados."

Nesse ponto, a lógica dos dois líderes segue caminhos paralelos: a China é um parceiro comercial primário, mas também uma ameaça sistêmica. Biden ajudou a reconstruir algumas das empobrecidas cadeias de suprimentos da América desde entãoFeito na china

Meloni nos fez parte da campanha sobre este tema. Assim, existe uma posição comum em torno da qual se reúnem: “Temos de encontrar uma forma de competir sem agravar a situação, sem agravar os mal-entendidos”. O clima, pelo menos para os envolvidos no encontro, às vezes é o de dois velhos aliados. O show e também algumas sombras das semanas anteriores, Aqueles comentários frios de Biden sobre o resultado das eleições italianas, são elementos menores: o primeiro dura alguns instantes, com saudações do chefe; Não há espaço para mal-entendidos e não há razão para se lembrar dela. No mínimo, Biden tem o prazer de agradecer ao nosso país pela assistência militar que fornece a Kyiv, ao mesmo tempo em que atualiza nosso chefe de governo sobre as últimas avaliações de seu governo sobre a situação na Ucrânia. aberturas mostradas Xi JinpingO que Meloni verá na terça-feira, pouco antes de seu retorno à Itália, é um alívio para todos, mas para a Casa Branca ainda existem “grandes incógnitas” no caminho para estabilizar a crise.

À margem da reunião, alguns membros da equipe americana completaram o quadro de harmonia: Sabemos muito bem que a maioria de vocês tem posições diferentes sobre a guerra e sobre a Rússia, mas nos sentimos garantidos pela posição de seu primeiro-ministro e pela posição do seu primeiro-ministro. Seleção do Ministro das Relações Exteriores.