Mísseis da Coreia do Norte e Tóquio: ‘raiva imperdoável’

PEQUIM – Após a troca de mísseis entre as duas Coreias ontem, com os 23 mísseis lançados deles Pyongyang – Pontuação em um dia – North começou a atirar novamente esta manhã. O alarme soou em algumas cidades japonesas.

Pelo menos três mísseis balísticos foram lançados: dois de curto alcance e um suspeito ICBM (Míssil balístico intercontinental, projetado para transportar uma ogiva nuclear) O Japão anunciou pela primeira vez que havia sobrevoado seu território, apenas para corrigi-lo. Os militares sul-coreanos informaram que o último lançamento de míssil falhou. No entanto, o alarme sobre a evacuação soou esta manhã em três prefeituras japonesas, Miyagi, Yamagata e Niigata, e os programas de televisão foram interrompidos para pedir às pessoas que se protegessem.

“Os repetidos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte são ultrajantes e absolutamente não podem ser tolerados”, disse o primeiro-ministro japonês. Fumio Kishida. Como condenado antes Usos E a Coreia do Sul: Os lançamentos são “infelizes e imorais”, disseram o vice-ministro das Relações Exteriores da Coréia do Sul, Cho Hyun-dong, e a vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman. De acordo com os militares sul-coreanos, o míssil de longo alcance voou cerca de 760 km a uma altitude máxima de 1.920 km. Aqueles no curto alcance 330 km a uma altitude máxima de 70 km.





show de força Kim Jong Un Chegou quando a Coreia do Sul e os Estados Unidos começaram suas maiores manobras aéreas de todos os tempos, Awakening Storm, que deveria durar até amanhã e, em vez disso, foi estendida. Poucas horas após o anúncio de Seul e Washington, à noite Pyongyang Outro míssil “não identificado” foi disparado. “Os Estados Unidos e a Coreia do Sul perceberão que cometeram um grande erro que não pode ser desfeito”, disse a Coreia do Norte em comunicado divulgado pela agência oficial. Kcna.

O que o marechal Kim espera alcançar? A escalada é para Kim testar as armas em seu arsenal e enviar a mensagem de que o desenvolvimento de mísseis é um “direito soberano” que deve ser aceito pelo resto do mundo. O acúmulo é uma forma de Kim pressionar acima de tudo Washington e Seul, para aceitar seu país como um estado nuclear, uma admissão que o ditador considera necessária para obter – pelo menos em parte – o levantamento das sanções internacionais. No entanto, o Marechal não pretende desnuclearizar: ele sabe que seu arsenal é seu “seguro de vida”. A evidência veio há dois meses com a nova lei que permite a Pyongyang “atacar preventivamente” ‘forças inimigas’. É um esquema que Kim já usou no passado, em 2010 e 2017: primeiro para elevar as tensões a um nível profundamente preocupante, depois exigir compromissos e concessões da Coréia do Sul e do Japão. e dos Estados Unidos.

Com os Estados Unidos distraídos da questão da Ucrânia, Kim levantou o obstáculo – sentindo-se “esquecido” pelo Ocidente – mudando o foco para esta parte do mundo e tornando a dinâmica de segurança no leste da Ásia mais perigosa. Ao contrário do que aconteceu há cinco anos, na época da última grande escalada norte-coreana, a situação internacional mudou: o novo equilíbrio que surgiu da guerra russa na Ucrânia; A nova administração na Casa Branca e a administração na Casa Azul em Seul onde chegou o “falcão” Yoon Seok Yeol, depois de delegar o mais falado Moon Jae In; Intensificação das alianças entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, o papel “ativo” de Tóquio no cenário mundial. Marshall Kim deve levar isso em conta também.