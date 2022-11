“Eu choro e tenho ataques de pânico” – Corriere.it

A partir de Elvira Cira

Alemanha, herdeira de 29 anos: “Às vezes eu era fria e cruel, eu seria independente.” No passado, ela foi criticada por suas saídas para trabalhos forçados em meio à insanidade nazista: ‘Bahelsen não era culpado de nada’

“Algumas notícias tristes. Deixo o grupo Bahlsen. Faço isso por motivos pessoais e tenho certeza de que Alexander Koenen agora será um grande capitão do nosso navio. Aos meus colegas atuais, e aos meus colegas do passado, quero dizer uma coisa (…) ». E assim começa a mensagem que foi postada há três dias no LinkedIn por Verena Bahlsen, 29, a quarta geração da dinastia alemã de biscoitos amanteigados que em 1893 lançou as bases de seu sucesso em um biscoito com o nome do filósofo Leibniz: alimentaria coortes inteiras. Documentos de Verena Bahlsen A empresa emprega 2.750 funcionários e tem um faturamento de 540 milhões Porque a pressão era demais. “Às vezes eu era cruel, impaciente, interrompia as pessoas quando deveria ouvi-las e era fria e dura quando deveria ter sido mais suave”, escreveu ela em sua longa despedida aos 5.450 seguidores nas redes sociais. E é impossível, agora, não pensar em algumas de suas saídas mais miseráveis, como ele disse em 2019 para Construir quem – qual Sua empresa “tratou bem” trabalhadores poloneses deportados da Polônia e da Ucrânia em carroças de gado em meio à insanidade nazista.. Aconteceu antes de mim e, de qualquer forma, pagamos aos trabalhadores forçados a mesma quantia que pagamos aos alemães e os tratamos bem. Bahlsen não era culpado de nada».

Desejo de ganhar Mas essa não foi a única declaração que não foi pensada naquele ano: em uma conferência de marketing, ele disse o quanto estava feliz por possuí-la. Um quarto da empresa familiar E ser uma meta para o futuro ganhar muito para poder alcançar compra de iate. Hoje seus sonhos diminuíram. A culpa é dos ataques de pânico, crises de choro, aquela sensação de inferioridade e constrangimento por momentos de medo e insegurança. Possui bacharelado em Comunicação pela New York University e MBA pelo King's College LondonHoje, Verena Bahlsen está se preparando para abrir novos caminhos. "Eu amo marcas e a forma como elas se tornam uma forma de conectar pessoas. Gosto de dedicar algum tempo para aprender como as pessoas inventam histórias que inspiram outras a seguir. Eu gostaria de aprender a escrever, realmente. Faça um estágio em uma cinematografia. Acho que quero trabalhar de forma independente no setor de criação e posicionamento de marcas." Finalmente, pedi para dizer a ela se alguém estava procurando alguém como ela. Mas ele especifica, no entanto, que ainda precisa de mais algumas semanas para "surfar, sentar na praia e ser assustadoramente improdutivo". O apelo é acompanhado por um close em preto e branco dela, aludindo a ela sorrindo e cobrindo o queixo com a mão direita. "Meu psiquiatra tirou essa foto – Explicado. Pareceu-me que ele tinha conseguido.

Orgulho no supermercado Dezenas de mensagens carinhosas foram comentadas em sua saudação e certificados de agradecimento por sua coragem de se separar. Mas não faltaram vozes críticas para quem, por exemplo, não gosta da plataforma LinkedIn, criada em 2002 para promover conexões profissionais, tornar-se um palco de autoconhecimento. Principalmente porque muitos outros profissionais, que estão passando pelo mesmo problema, não têm a mesma chance que Verena de parar e recomeçar. “Agora, quando vou ao supermercado, paro em frente à prateleira de biscoitos e penso na quantidade de trabalho por trás dela. Me sinto muito orgulhosa e feliz por um resultado tão bonito.”Trabalhar com você me mudouTalvez para melhor, veremos.